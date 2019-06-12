الاستعلام عن موظف وافد عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخدمات الإلكترونية

تعد خدمة الاستعلام عن موظف وافد واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، ويستفيد من خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل كل من صاحب العمل، والعامل أو المقيم في المملكة، كذلك يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات وزارة العمل والتنمية، حيث وفرت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لدى كافة الجهات الحكومية.

هذا وتسعى وزارة العمل في المملكة إلى توفير الكثير من الخدمات الأخرى التي تستحدثها بين الحين والآخر، وتعمل الوزارة على تحديث كافة الخدمات التي تقدمها سواء للمواطن أو المقيم على حد سواء، ومن خلال خدمة الاستفسار عن موظف وافد، يمكن للمقيم أو كافة العمالة الوافدة الإطلاع على العديد من التفاصيل المتعلفة بكفالته أو إقامته، سواء برقم الإقامة، أو رقم الجواز، أو رقم الحدود، كذلك من خلال أبشر الجوازات من خلال رابط الاستعلام عن الإقامة، معرفة تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بالعامل.

استعلام موظف وافد

في البداية سواء كنت صاحب العمل أو المقيم في المملكة، يجب عليك تسجيل عضوية على بوابة وزارة العمل من أجل استعلام خدمات مكتب العمل المختلفة، بما فيها استعلام موظف وافد، التي يمكن الوصول لها من خلال الخدمات الإلكترونية، وبعد الدخول للخدمة يجب كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها، مثل رقم الإقامة، رقم الحدود، أو رقم جواز السفر، ومن ثم اختيار جنسية الموظف الوافد المراد الاستعلام عنه، وأخيراً كتابة رمز التحقق.

استعلام عن وافد بمكتب العمل

بعد الدخول إلى خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل من المفترض ظهور بعض التفاصيل والبيانات الخاصة بالعامل بعد استخدام الخدمة، وهي الخدمة التي تمكن كل من الكفيل أو المقيم من معرفة حالة الإقامة الخاصة به، كفالته، والمنشأة التي يعمل بها.

اسم الوافد رباعي.

رقم العامل الوافد.

تقييم المنشأة التي يعمل بها بحسب حالتها لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حالة الوافد التي يمكن من خلال معرفة إن كان العامل على قوة العمل من عدمه.

تراخيص المنشأة التي يعمل بها إن كانت سارية أم لا.

الاستعلام عن موظف وافد

كما سبق وتم الإشارة، فإنه يمكن استعلام عن وافد بمكتب العمل من خلال بوابة وزارة العمل الإلكترونية، سواء برقم الإقامة، رقم الحدود، رقم الجوازات، على رابط الاستعلام عن موظف وافد ، وبعد كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالعامل الوافد.