خدمة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل، حيث العديد من المواطنين والمقيمين عن طريقة الاستعلام عن عامل وافد بداخل الأراضي الحجازية المقدسة لكي يستعلموا عن المغتربين الذين ليس لديهم أقامة ولا رخصة عمل مؤقتة، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية علي شبكة الأنترنت، من اجل الاستفسار عن وافد من خلال استخدام رقم الإقامة أو الهوية أو الجواز وانته بداخل شركتك أو منزلك، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لسيادتكم رابط خدمة استعلام عن موظف وافد من مكتب العمل فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل

بدون أن يذهب أي شخص إلى مبني مكتب العمل يمكن الاستعلام عن موظف وافد بشكل إلكتروني وانته بداخل مؤسسة العمل يمكن أن تستفيد من هذه الخدمة الإلكترونية في اقل وقت ممكن وبدون أي مجهود للذهاب إلى مقرات وزارة العمل السعودية المنتشرة بجميع المدن والمناطق عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

طريقة استعلام عن موظف وافد من مكتب العمل

افتح نافذة على الإنترنت وقم بالبحث عن موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ثم.

من ثم. اختار من القائمة الرئيسية الخدمات الإلكترونية من ثم.

الدخول علي خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

ادخل بياناتك الخاصة بك.

النقر علي أيقونة بحث.

ستظهر نتيجة خدمة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل السعودي بداخل مستطيل بالصفحة الموقع الإلكترونية لوزارة العمل.

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