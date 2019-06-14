الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل السعودي عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول

نقدم لكم رابط خدمة الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل السعودي التي توفرها بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن لجميع أصحاب الأعمال والمغتربين الاستفادة من خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل من اجل البحث عن العاملين الوافدين الجدد الذين لم يتم تسجيلهم بالوزارة منذ ست أشهور ماضية، حيث وفرت وزارة العمل السعودي تلك الخدمة من اجل أن يبحث أصحاب الشركات عن احتياجاتهم من الموظفين بداخل مؤسساتهم بكافة القطاعات التابعة لقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية من خلال هذا التقرير الإخباري المبسط سوف نشرح لكم طريقة طريقة الاستعلام عن موظف وافد حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية.

الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل السعودي

سنوضح لكم خطوات خدمة الاستعلام عن موظف وافد لجميع المسجل علي موقع الوزارة، حيث يلزم علي صاحب العمل والمغترب تسجيل الدخول علي موقع مكتب العمل الكترونيا، وذلك من اجل الدخول مباشر علي لينك خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل و الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن وافد بمكتب العمل تتلخص في الخطوات الموضحة لكم في النقاط التالية والتي من خلالها يلزم علي المستعلم أدخال بعض البيانات في الحقول الفارغة بداخل موقع مكتب العمل الرسمي.

الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن موظف وافد

كتابة البيانات الخاصة بالعامل أو الموظف الوافد.

اختيار الجنسية عن طريق تحريك السهم.

كتابة الرمز المرئي المكون من أرقام.

النقر علي أيقونة بحث.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ستظهر لكم نتيجة البحث عن خدمة الاستعلام عن وافد الكترونيا، حيث يمكن التواصل مع الموظف أو العامل مباشرة عن طريق رقم الهاتف الذي سيتركه ضمن بياناته من اجل البدء في اجراءات الالتحاق بالوظيفة، حيث نتمنى لجميع المقيمين والوافدين الحظ الوفير.