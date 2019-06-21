الاستعلام عن موظف وافد والرابط ورقم الهاتف الرسمي للاستعلام

الاستعلام عن موظف وافد يتم غالبا من خلال مكتب العمل، حيث يساعد الاستعلام عن خدمات مكتب العمل على متابعة حالة الطلبات التي تم تقديمها فيه مسبقاً وإنهاء المعاملات ذات الصلة بأوراق الوافدين إلى المملكة سواء للعمل أو الزيارة، وتضم تلك الخدمات مثلاً خدمة الاستقدام، تغيير العمل، استبدال رخصة العمل بأخرى، نقل عامل وافد وغيرها من الخدمات الأخري.

وتطورت طريقة الاستعلام عن عامل وافد كثيراً في السنوات الأخيرة وذلك بفضل التطور الرقمي الذي أدخلته الحكومة السعودية على الكثير من القطاعات أن لم تكن اغلبها، ففي السابق كان يتعين على المواطن والمقيم في السعودية الذهاب إلى مكتب العمل بنفسه من أجل الاستفسار عن أمور مختلفة مثل تجديد اقامة عامل وافد أو تسديد رسوم رخصة العمل أو تغيير رخصة العمل أو فتح ملف منشأة أو الاستعلام عن العمالة الوافدة، لكن حالياً بات ممكناً الاستعلام عن خدمات مكتب العمل عن طريق موقع إلكتروني أنشأته وزارة العمل السعودية.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد

ويتم الاستعلام عن العمالة الوافدة من خلال عدة طرق مثل رقم الإقامة ورقم الحدود وجواز السفر، ومن خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل للوافدين، ويتم فيها تحديد وضع الإقامة، ونظام الكفالة، وسوف نشرح في السطور التالية طريقة الاستعلام الصحيحة.

خطوات الاستعلام عن موظف وافد

في الغالب تتم عملية البحث من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي على شبكة الإنترنت واتباع الخطوات في السطور القادمة بشكل صحيح سوف يسهل عليك كمستعلم الكثير من الوقت ومشقة البحث والخطوات كتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.

نجد قائمة جانبية نضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة.

ندخل رقم الحدود، ورقم جواز السفر، ورقم الإقامة، وجنسية الموظف الوافد.

يظهر رمز التأكيد على الشاشة فنقوم بإدخاله.

نضغط على زر البحث.

سوف تظهر لك كل التفاصيل التي تستعلم عنها الخاصة بالموظف كصلاحية إقامته من البداية للنهاية، ورقمه الخاص، واسمه بالكامل، وحالته، ودرجته تفوقه في عمله، والهيئة التي كان يعمل بها سابقًا، وتقييم هذه الهيئة لعمله.

رابط الاستعلام عن موظف وافد

من اجل تسهيل الحصول على معلومات عن العمال الوافدين إلى المملكة، تعمل وزارة العمل والتنمية السعودية على تحديث النظام المعلوماتي الخاص بموقعها بشكل مستمر، ولهذا تتم مراجعة قاعدة بيانات الوافدين والمقيمين بشكل مستمر، كما يمكن الدخل على رابط الاستعلام عن موظف وافد والذي خصصته وزارة العمل لغرض الاستعلام وأمور كثيرة اخري تخص الوافدين بشكل أساسي.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الهاتف الخاص لوزارة العمل

هناك خدمة للعملاء توجد داخل مكتب العمل يمكن من خلالها الاستعلام عن موظفين وافدين، ويتم ذلك عبر الاتصال الهاتفي برقم ( 19911 )، وهذه الخدمة قائمة بالتنسيق بين مكتب العمل، والكفلاء السعوديين، ومعظم الشركات في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاتفاق بينهم من خلال خدمة العملاء بمكتب العمل السعودي.