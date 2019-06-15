الاستعلام عن موظف وافد – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعلام عن وافد

الاستعلام عن موظف وافد من خلال بوابة وزارة العمل الخدمات الإلكترونية التي توفر عدة خدمات للمواطنين وتسعى الوزارة لتحقيق برنامج التحويل الوطني من أجل رؤية المملكة 2030، فيما تعد بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعلام عن وافد من أجل توفير أي استفسارات بخصوص مجالات عديدة منها مكتب العمل السعودي والاستعلام عن المساعدات المقطوعة و متى ينزل الضمان الاجتماعي و الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد حيث حددت الوزارة عدة شروط وضوابط من أجل نقل الكفالة تتضمن في رابط كيفية نقل الكفالة – شروط نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل عبر وزارة العمل والتنمية، وغيرها العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين الأمور بطريقة إلكترونية توفيراً للوقت والجهد.

الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل والتنمية

من خلال وزارة العمل استعلام موظف وافد وعن الوافدين منها استعلام موظف وافد برقم الإقامة عبر مكتب العمل السعودي الذي يمكن الاستعلام عنه من خلال رابط وزارة العمل..كيفية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، الذي يشمل أصحاب الأعمال والجهات الغير ربحية والأفراد، فيما أطلقت وزارة العمل مبادرات من أجل المستثمرين منها مبادرة تحفيز المنشآت الصغير بالإضافة إلى منح 9 تأشيرات للمستثمرين.

خطوات استعلام موظف وافد عبر وزارة العمل