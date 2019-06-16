الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 شهر شوال

ننشر موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر شوال عبر موقعنا كلمة دوت أورج، حيث ينتظر الآلاف من مستفيدي برنامج المساعدة المقطوعة معرفة موعد صرفها للشهر الهجري الحالي، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بصرف بعض المساعدات المالية والتي تحمل اسم المساعدة المقطوعة 1440 لشهر شوال، واليكم كيف أعرف متى تنزل المقطوعة.

المساعدة المقطوعة 1440

وتعد المساعدة المقطوعة أحد المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال وزارة العمل إلى مواطنيها ذوي الدخل المحدود، من أجل تحسن المستوى المعيشي ، وتوفير حياة كريمة وخاصة بعد الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها على الأسعار، واليكم الآن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ثم أختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ثم إدخال رقم السجل المدني وكتابة كود التحقق المرئي، ثم الضغط على كلمة عرض، وإجراء الاستعلام ومعرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة.

رقم الضمان الاجتماعي

كما خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قي المملكة العربية السعودية رقم للاستعلام عن الضمان، وذلك عن طريق الاتصال على رقم الضمان التالي: 8001222777 أو 0112915500، ويذكر أن هذه الأرقام تعمل على مدار أيام الأسبوع، وذلك من أجل معرفة الشكاوى والاستفسارات التي يقدمها المواطنين، كما يمكن معرفة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال اتباع الخطوات السابقة.