الاستعلام عن نتائج التحصيلي الثانوية العامة رابط مباشر عبر موقع قياس qiyas

في إطار قياس نتيجة التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة، أعلن اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، لمركز الوطني للقياس (قياس) عن بدء عرض نتائج اختبار التحصيل للعام الدراسي لطلاب الثانوية العامة، ويمكن للطلاب الدخول والاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع قياس المخصص لعرض نتائج اختبارات التحصيلي للطلاب، والذي يهدف في جوهره إلى قياس درجة التحصيل الدراسي لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية في المواد التي تم تحديدها، وبالأسئلة التي تقيس درجة التحصيل الدراسي التي تم إقرارها بالمقررات المذكورة في صفوف السنوات الثلاثة للثانوية العامة في القسم العلمي.

قياس والاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

ومن خلال الدخول على موقع قياس اختبارات التحصيلي لطلاب الثانوية العامة القسم العلمي بالدخول على الرابط التالي، المركز الوطني للقياس، يتم التركيز على الأسئلة والمفاهيم العلمية للمواد التالية:

الرياضيات. الكيمياء. الأحياء. الفيزياء.

وتجدير الإشارة إلى أن طبيعة الأسئلة الموجهة لقياس التحصيل الدراسي لطلاب التخصص العلمي سيتم التركيز فيها على عدة مفاهيم متفاوتة تتنوع بين المعرفة، والفهم والتطبيق وغيرها من الجوانب التي يقاس من خلالها درجة تحصيل الطالب للمادة العلمية.

نسب تغطية صفوف المراحل الدراسية الثلاثة

سيتم توزيع نسب تغطية الأسئلة بين صفوف الثلاث سنوات الخاصة بالمرحلة الثانوية بالنسب التالية:

الصف الأول نسبة 20%.

الصف الثاني نسبة 30%.

الصف الثالث نسبة 50%.

كما سيتم توزيع الأسئلة بين المواد بنسب متقاربة على المواد الأربعة سالفة الذكر (الرياضيات – الكيمياء – الأحياء – الفيزياء).

ثانيا : اختبار التحصيلي للتخصصات ذات الطابع النظري

ويتم هذا الاختبار باللغة العربية ويقوم بقياد درجة التحصيل في مواد القسم النظري، من خلال التركيز على قياس درجة التحصيل في الأقسام والمواد الآتية:

الحديث والثقافة الإسلامية الفقه التوحيد النحو والصرف الأدب البلاغة والنقد الجغرافيا التاريخ

وتضم أسئلة نظام التحصيلي المقررات المذكورة في صفوف السنوات الثلاث للثانوية العامة للقسم النظري / التحفيظ.

طريقة تقديم أسئلة القسم النظري

وفي هذا القسم يتم التركيز على طرق ومستويات معرفية تعتمد على الفهم والتطبيق والاستنتاج إلى جانب بعض الطرق الأخرى، ويتم توزيع نسب الاختبار التحصيلي بين الصفوف الثلاث بالنسب التالية:

الصف الأول 20%.

الصف الثاني 30%.

الصف الثالث 50%.

مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح والتفوق