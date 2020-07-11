الاستعلام عن نتائج التحصيلي قياس qiyas رابط تطبيق توكلنا

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب علي أنه من المقرر ظهور نتائج نتائج التحصيلي عبير موقع قياس qiyas التي تم إجراءها عن بعد، ويقوم المركز الوطني للقياس بتنفيذ رسالته ورؤيته المحددة من خلال مساره وعمله لقيام وإعداد الطلاب وفقا لمعايير مهنية وعلمية تتميز بتوفير الكفاية والعدالة، وتحقيق ريادة من خلال الاختبارات التربوية والتربوية، وتعتمد الاختبارات علي توزيع الأسئلة بنسبة خمسون في المئة بالنسبة لمقررات.

قياس نتائج التحصيلي

أما الصف الثاني الثانوي ثلاثون في المئة، والأول الثانوي 20 في المئة ومدة الاختبار ساعتين ومقسم إلي خمسة أقسام، يستغرق كل قسم خمسة وعشرون دقيقة، ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس، وفقا للخطوات التالية.

ستعلن الهيئة مساء اليوم عن نتائج الاختبار #التحصيلي، ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال #تطبيق_توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي @SDAIA_SA.

لتحميل @TawakkalnaApp: جوجل بلاي: ⁦https://t.co/IEOqcgJRxq⁩

أبل ستور: ⁦https://t.co/pcklJVWUCX pic.twitter.com/ekVPdJI4d1 — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) July 11, 2020

الدخول علي موقع المركز الوطني للقياس والتحصيل.

وبعد ذلك الضغط علي ملف الطالب، واختيار النتائج.

والقيام بتحديد نوع الاختبار.

والنقر علي كلمة بحث.

تطبيق توكلنا

كما يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا من خلال اتباع هذا الخطوات :

الدخول علي تطبيق توكلنا من خلال رقم الهوية.

ومن الشاشة الرئيسية سوف تظهر إشعار الاختبار والنتيجة.

وتقوم اختبارات التحصيلي بقياس مدي استيعاب الطلاب لما تم دراسته خلال السنوات الثالثة في الثانوية العامة، بالتخصصات العلمية والنظرية.