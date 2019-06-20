الاستعلام عن نتائج قبول الامن العام برقم الهويه عبر بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف

بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف قامت برفع نتائج قبول الأمن العام برقم الهوية الوطنية لجميع المتقدمين علي الوظائف الشاغرة العسكرية حيث يمكن الاستعلام برقم الهوية فقط، من اجل التعرف علي مواعيد المقابلة الشخصية ومعرفة أمكان الاختبارات العسكرية والطبية من اجل استكمال باقي مراحل تقديم وظائف الأمن العام للعمل في العديد من المناطق الحيوية بالأراضي الحجازية، حيث نرفق لمتابعي موقع كلمة دوت أورج رابط موقع وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني من اجل الاستعلام عن نتائج الأمن العام للتعرف علي نتائج القبول النهائي بالأمن العام لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين فورا للذهاب إلي مناطق العمل بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن نتائج قبول الأمن العام برقم الهوية

الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية السعودية متمثلة في مديرية الأمن العام أوضحت كافة الشروط المطلوبة والضوابط وذلك من اجل معرفة شروط التسجيل في وظائف مديرية الأمن العام السعودي، فمن ضمن الشروط بانه يجب علي المتقدم بان يكون سعودي الجنسية وحاصل علي الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف

نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن نتائج القبول في الأمن العام من اجل معرفة نتائج القبول النهائية على وظائف الأمن العام العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وحتي تتمكن وصول للنتيجة مباشرة يجب أدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والجنس والحالة الاجتماعية وباقي البيانات بالحقول الفارغة بالموقع الرسمي للتوظيف الإلكتروني.