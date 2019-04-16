وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تسعي لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يحتجاها أصحاب الشركات والمصانع بشكل مستمر فمن ضمن تلك الخدمات المهمة هي خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة أو كما يطلق عليها البعض الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة، حيث تعتبر هذه الخدمة مهمة جدا للمواطنين والمقيمين بالمملكة والتي من خلالها يتم الكشف عن نطاق المنشأة وتقييم من قبل مكتب العمل سواء كان تقييم المؤسسة ممتاز أو أحضر أو اصفر أو احمر، فعن طريق استخدام رقم الحدود أو رقم الإقامة أو رقم الجواز يمكن البحث عن رقم رخصة العمل بالمكتب الوظيفي، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن نطاق الكفيل ضمن خدمة الاستعلام عن المؤسسة برقم الإقامة التي توفرها الوزارة لجميع أصحاب المنشآت والمغتربين بالمملكة العربية السعودية فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة

وزارة العمل السعودي أتاحت خدمة الاستعلام عن صاحب العمل بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب لمكاتب الوزارة المنتشرة بالأراضي الحجازية تأتي هذه الخدمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من اجل تطبيق النظام الالكتروني من اجل مواكبة الدول المتقدمة في الحكومات الإلكترونية حتي يستطيع الجميع الاستفادة من خدمة استعلام عن مؤسسة برقم السجل ورقم الطلب.

نرفق لكم رابط بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكترونية من اجل الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية من اجل معرفة نطاق الكفيل عن طريق رقم الإقامة عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة حيث توفر هذه الخدمة الإلكترونية جميع المعلومات المتعلقة برقم صاحب العمل وبياناته بكل سهولة.

أما بخصوص طريقة الاستفسار عن الكفيل برقم الإقامة تتلخص في أدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب العمل لكي يستطيع المستعلم الاستعلام بيانات صاحب العمل برقم الإقامة للاطلاع علي المعلومات المهمة للاتصال به في اقرب وقت ممكن، وختاما في حالة وجود أي استفسارات بشأن خدمة استعلام عن نطاق الكفيل وزارة العمل يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.

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