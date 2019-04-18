الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية عبر موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أطلقت خدمة الاستعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية حتي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين الاستعلام عن نطاق المنشأة وذلك من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بالموظف الوافد، حيث تجدر الإشارة بانه يمكن لصاحب العمل الاستعلام برقم الهوية عن نطاق المؤسسة حتي يتعرف علي حالة المنشأة إذا ما كانت ممتازة للاطلاع علي مدي قوة الشركة بشكل إلكتروني، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة في مكتب العمل حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية فرجاء تابعوا معانا قراءة السطور القادمة.

يمكن الاستعلام عن نطاق الشركات السعودية التي يعمل فيها جميع المغتربين بالمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق رقم الإقامة أو الجواز أو رقم الحدود التابع للموظف الوافد وذلك من اجل الاطلاع علي حالة المنشأة أو المؤسسة للتعرف علي تقييم المنشأة إذا ما كانت لونها احمر أو اخضر أو اصفر بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي فروع مكتب العمل السعودي المنتشرة بالأراضي الحجازية.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية

نوضح لمتابعي موقع كلمة دوت أورج طريقة الاستعلام عن نطاق المؤسسة حتي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين للتعامل بكل سهولة علي بوابة الخدمات الإلكترونية للاستعلامات، حيث ستجدون شرح وافي عن طريقة الاستعلام عن نطاق المؤسسة فرجاء تابعوا معي الخطوات علي النحو التالي.

زيارة موقع موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية.

الدخول مباشرة علي خدمة استعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية .

. تعبئة البيانات المطلوبة منك بالحقول الفارغة من ثم النقر علي أيقونة بحث.

سوف تظهر نتيجة الاستعلام عن الشركة هل هي مقيدة بقاعدة معلومات الوزارة أم لا.

وختاما أوضحت لكم كيفية الاستعلام عن نطاق المؤسسة حتي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة التعرف علي حالة المؤسسة هل هي في نطاق الوزارة ومسجلة بها أم لا كما يمكن الاطلاع علي كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفات والانتهاكات التي سجلها مكتب العمل عليها وكذلك مقدار قيمة الضرائب وغيرها من الأمور الأخري.

موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي يوفر العديد من الوسائل والوصلات المرنة المتطورة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة لكي يستطيع أي شخص سواء كان صاحب عمل أو مقيم التعرف علي المعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات بالمملكة العربية السعودية، فعن طريق الرابط الالكتروني الموضح لكم بعالية يمكن الاستعلام عن نطاق منشأة برقم الهوية وذلك من اجل التعرف علي بيانات الشركة أو الاطلاع علي معلومات الكفيل عن طريق رقم الإقامة.

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