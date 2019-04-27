خدمة استعلام نقل كفالة عامل وافد بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برقم الإقامة أو رقم الحدود أو برقم الجواز الموظف الوافد تعتبر من اهم الخدمات التي يبحث عنها دائما جميع المقيمين والمغتربين بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال الموقع الرسمي للوزارة يمكن الاستفادة من خدمة استعلام نقل كفالة عامل وافد من اجل التعرف علي طلب التقديم المقدم لمكتب العمل حول طلب نقل الكفالة بالمملكة العربية السعودية، حيث نرفق لمتابعي موقع كلمة دوت أورج رابط الاستعلام عن نقل الكفالة من شركة أو مؤسسة أو منشأة إلى منشأة أخري، ومن صاحب عمل إلى صاحب عمل جديد بكل بسهولة وباتباع الخطوات الموضحة عن خدمة استعلام عن نقل كفالة موظف وافد فرجاء تابعونا.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الإقامة عبر الموقع الالكتروني للوزارة وذلك من اجل الاستفادة من خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وزارة العمل عن طريق شبكة الأنترنت للمعلومات.

الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد

تعتبر خدمة نقل كفالة عامل وافد من الخدمات التي ما يبحث عنها الكفلاء وأصحاب الشركات وكذلك المقيمين والوافدين، حيث وفرت وزارة العمل السعودي عملية نقل كفالة عامل وافد من شركة إلي اخري حتي يستطيع الجميع المغتربين نقل الرعاية بكل سهولة عن طريق تقديم طلب نقل الخدمة بعدها ينتظر المقيم أو الوافد مرحلة الموافقة علي طلب نقل الكفالة بشكل إلكتروني.

هذا الفيديو يوضح طريقة نقل كفالة سائق خاص إلي مؤسسة حتي نسهل الأمر علي الجميع المقيمين بالأراضي الحجازية، حيث يمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة بدون موافقة صاحب العمل الحالي عندما تكون رخصة إقامة العامل منتهية، أو إذا لم يدفع أجر العامل لمدة ثلاثة شهور متتالية.

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