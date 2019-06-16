الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد برقم الإقامة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الآن، يمكنكم الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك ليتمكن الموافق من إتمام كل الأمور المتعلقة بنقل الكفالة من خلال عدة إجراءات بسيطة يقوم بها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، هذا ويتم الاستعلام عن الطلبات المقدمة لنقل الكفالة سواء بالقبول أو الرفض من خلال مكتب العمل لنقل الكفالة والخدمات، وفيما يلي نقدم لكم بصورة تفصيلية كل ما يخص هذا الأمر، فابقوا معنا.

رابط الاستعلام عن نقل كفالة وافد :

من خلال الخطوات البسيطة التالية سنتعرف معكم على خطوات الاستعلام عن نقل كفالة الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، فمن خلال رابط الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتمكنوا من الاستفسار عن كل ما تريدونه بشأن هذا الأمر، هذا ويمكنكم البحث برقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالموافقة على الطلب المقدم من قبل الوافد، فقط عليكم باتباع الخطوات التالية.

أهم خطوات الاستعلام عن نقل كفالة الوافد :

• اولاً، عليك بالدخول الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودية.

• ثانياً، عليك بتسجيل الدخول في الموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

• ثالثاً، اضغط على أيقونة الاستعلام عن نقل كفاله وافر باستخدام رقم الإقامة.

• رابعاً، يجب تعبئة الخانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم الحدود ورقم المنشأة، والتي ستنتقل كفالة الشخص إليها، ويجب تحديد النطاق الجغرافي للمنشأة الجديدة.

• خامساً، قم بالضغط على زر البحث.