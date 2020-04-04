الاستعلام عن نهاية الإقامة وصلاحية إقامة وافد موقع أبشر الخدمات الإلكترونية

أبشر الاستعلام عن نهاية الإقامة أو تاريخ انتهاء رخصة الإقامة لعامل أو موظف وافد، لمعرفة أو الاطمئنان على صلاحية إقامة الوافد، وهو ما يضمن عدم إيقاف الخدمات، والتمكن من الاستفادة من خدمات عدة، منها نقل الكفالة، وتجديد رخصة العمل، والقدرة على تقديم طلب زيارة عائلية وغيرها من الخدمات الخاصة بالمقيمين والوافدين للعمل بالمملكة، وسنتعرف سوياً على كيفية استعلام عن إقامة وافد برقم الإقامة من بوابة الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر موقع وزارة الداخلية السعودية.

خدمة استعلام عن الإقامة، أو تاريخ انتهاء الإقامة أو سريان إقامة عامل من خلال خدمات وزارة العمل بوابة أبشر،عبر الاستعلام عن صلاحية إقامة عامل وافد برقم الإقامة أحد أهم الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين، ونتج عنها توفير الوقت والجهد المهدر من اجل إنهاء العديد من الخدمات المرتبطة بها، والية بقاء واستمرار العامل في المملكة بدون مخالفة القوانين، حال ما التزم بمواعيد التجديد ودفع الرسوم المقررة نظاماً ضمن لوائح قانون الإقامة، والآن نتعرف على ما هي طريقة الاستعلام عن نهاية الإقامة لموظف برقم إقامته أو رقم إقاماته من خدمات أبشر الجوازات.

الاستعلام عن نهاية الإقامة برقم إقامة وافد

وزارة الداخلية وفرت ألية إلكترونية عبر بوابة خدماتها الإلكترونية أبشر الجوازات، تمكن الوافدين وكفلاء الوافدين من الاستعلام عن نهاية الإقامة للعامل، أو بمفهوم أخر تاريخ انتهاء إقامة وافد، عبر الدخول على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة ثم إدخال البيانات وابتع الخطوات المدعومة بالصور، الخطوة الأولى ستكون الدخول على رابط استعلام عن صلاحية الإقامة من بوابة الاستعلامات الإلكترونية أبشر الجوازات، ثم إدخال رقم الإقامة كما هو مبين.

أدخل رقم الإقامة للعامل، والرمز المرئي ثم اضغط على بحث وستظهر حالة رخصة الإقامة غن كانت سارية المفعول، وهنا يتضح تاريخ انتهاء صلاحية إقامة العامل، ليتم تجديدها في وقت مناسب، أو منتهية الصلاحية وهي الحالة التي قد يترتب عليها معاقة صاحب البطاقة وفق اللوائح والقوانين، في حالة عدم التمكن من تجديد الإقامة.

ترتبط تلك الخدمة بعدة خدمات تقدمها وزارة العمل ومنها الاستعلام عن موظف وافد، وخدمة تجديد رخص العمل، وجميعها سنفرد لها مساحة مستقلة بالشرح.

تمديد هوية مقيم

أعلنت الجوازات بدء تمديد هوية مقيم للوافدين من داخل وخارج المملكة المنطبق عليهم قرار الإعفاء من المقابل المالي، ضمن حزمة قرارات دعم القطاع الخاص في المملكة، وفق تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيتم التمديد وفق القيود المبينة أدناة وللفئات المستهدفة.

كذلك سيكون هناك ألية نحو تمديد تأشيرة العودة سيعلن عنها قريباً، لمن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بذلك.