أشارت المديرية العامة للجوازات إلى جميع المقيمين بالمملكة السعودية بضرورة حمل هوية مقيم بشكل دائم لضمان حفظها من الفقدان ولضمان عدم اللجوء إلى الرهن أو استعمالها في غير ما خُصصت له، كما نوهت المديريية بضرورة تجديد بطاقات هوية مقيم بأسرع وقت ممكن قبل أن تنتهي ويضطر المقيم إلى دفع الغرامة أوتُطبق عليه العقوبة المقررة .

طريقة الاستعلام عن هوية مقيم

قامت المديرية العامة للجوازات بتدشين حملة “وطن بلا مخالف” لجميع المقيمين بالسعودية للاستعلام عن هوية مقيم من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية “نظام أبشر”، لمعرفة فترة صلاحية الهوية مع إمكانية تجديدها قبل أن ينتهي موعد صلاحية الهوية .

خطوات الاستعلام عن هوية مقيم

يبدأ المستعلم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية، ويقو بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية ، ويجد المستعلم من خلال هذه الخدمة رابط الجوازات . يظهر أمام المستعلم جميع الخدمات الإلكترونية المُقدمة من المديرية العامة للجوازات، ومن خلال عرض تلك الخدمات يستطيع أي شخص أن يقوم بالإجراء الذي يرغبه. بعد عرض الخدمات على الموقع، يقوم المستعلم بتسجيل الدخول غلى الخدمة المطلوبة، ويُطلب منه تسجيل رقم الهوية أو إدخال اسم المستخدم، لكي يتمكن من إتمام الإجراءات المطلوبة .

يُرجى العلم بأن تلك الإجراءات ضمن حملة “وطن بلا مخالف” كما ذكرت مسبقًا أنها للتسهيل على المواطنين،وللمحافظة على كافة حقوق المقيمين، وأيضًا للمحافظة على الأراضي السعودية نظيفة بلا مخالفات .