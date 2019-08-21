الاستعلام عن وافد عبر الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

توفر وزارة العمل خدمة الاستعلام عن وافد وهي خدمة من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة العمل بالسعودية للوافدين والوكلاء للحصول على كل البيانات التي يحتاجون اليها دون الرجوع إلي مكتب العمل والتعامل بالأوراق، وانحصار للوقت قامت وزارة العمل بالسعودية بتقديم خدمات إلكترونية ومن ضمن تلك الخدمات استفسار عن وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز، كما يمكنكم استعلام عن موظف وافد أجنبي هذا وكل ما تريدون الاستفسار عن تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني الذي اتاحته وزارة العمل السعودي.

لم يعد الذهاب إلي مكتب العمل للحثول على الخدمة أمر جليل فبعد اطلاق الخدمات الإلكترونية أتاحت الفرص السريعة بضغط زر للحصول على كافة المعلومات المرجو منها فقط عند الدخول إلي الموقع الإكتروني لوزارة العمل بالسعودية والحصول على كافة البيانات من خلال الاستعلام عن وافد وحتى يمكنكم الاستعلام عن وافد هارب وأيضاً نقل كفالة و استعلام عن وافد برقم الإقامة ، رقم الجواز، رقم الحدود.

وزارة العمل الاستعلام عن وافد

يجب في بداية الأمر الحصول على حساب إلكتروني عن طريق الدخول إلي موقع وزرة العمل بالسعودية وعمل حساب عن طريق موقع الوزارة للوافد أو الكفيل حتى تستطيع الاستفادة بكافة الخدمات والحصول على كافة البيانات المطلوبة، ثم الدخول إلي الخدمات الإلكترونية ومنها إلي الاستعلام عن الخدمات وستقوم بإختيار رابط وزارة العمل الاستعلام عن وافد يرجى ملئ كافة البيانات المطلوبة وتعبئتها من جواز السفر ورقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود والجنسية للوافد المذكور، بعد إضافة البيانات المطلوبة يرجى كتابة رقم التحقق الظاهر لتحصل على البيانات التي تحتاجها، وستظهر لك بيانات الوافد، أسم الوافد رباعيا، حالة الوافد.