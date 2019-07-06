الاستفسار عن تاريخ انتهاء الإقامة للمقيمين عبر بوابة أبشر وزارة الداخلية

توفر بوابة أبشر وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الإلكترونية، من بينها الاستفسار عن تاريخ انتهاء الإقامة، وهي واحدة ضمن حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال بوابة وزارة الداخلية، ويستفيد من خلالها كل من العامل الوافد أو المقيم، وأيضاً صاحب العمل، حيث يتمكن من خلالها المستفيد من الاستعلام عن صلاحية الإقامة، مما يتيح له معرفة موعد التجديد، حتى لا يقع تحت فرض العقوبات النظامية بحقه.

أبشر تسجيل دخول

يمكن أيضاً الاستفادة من كافة الخدمات التي يتم تقديمها عبر أبشر وزارة الداخلية، سواء أبشر الجوازات السعودية، أبشر المرور السعودي، أبشر الأحوال المدنية، وللاستفادة من كل تلك الخدمات الإلكترونية يجب أولاً فتح حساب في أبشر من خلال رابط التسجيل في أبشر، بما فيها خدمة استعلام عن صلاحية إقامة وافد، التي سبق وتم الإشارة إليها، وعدد كبير من الخدمات الأخرى، مثل استعلام عن دفع رسوم الإقامة.

استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة

أيضاً خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات، واحدة من الخدمات التي يدمها نظام أبشر، سواء للمقيمين أو المواطنين، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة وافد، والتي يتمكن من خلالها العامل الوافد من تجديد الإقامة الخاصة به في وقت قياسي قصير، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب أو مقرات الجوازات السعودية، ويجب على مخالفي أنظمة الإقامة سرعة التجديد ودفع الرسوم المقررة حتى لا يتعرض لفرض الغرامات عليه، أو الترحيل بعد تكرار المخالفة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وقبل معرفة انتهاء الإقامة، نشرت الجوازات السعودية من خلال صفحتها الرسمية على تويتر، أن سداد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة لا يعني انتهاء الإجراءات، بل يجب قبل التجديد الاستعلام عن صلاحية الإقامة أولاً من خلال منصة أبشر، ومن ثم تجديد الإقامة من خلال بوابة أبشر الأعمال التابعة لصاحب العمل، جاء ذلك رداً على أحد المقيمين حول أنه قام بدفع رسوم التجديد إلا أن الإقامة لم يتم تجديدها.

الاستفسار عن تاريخ انتهاء الإقامة

كذلك وكما تم الإشارة، فإنه يمكن للمقيم أو العامل الوافد معرفة حالة الإقامة الخاصة به، هو أحد المرافقين التابعين له، وذك من خلال رابط الاستعلام عن الإقامة، أو من خلال الرابط المباشر على بوابة أبشر وزارة الداخلية على الاستفسار عن تاريخ انتهاء الإقامة، فقط كل ما عليك هو كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مثل رقم الإقامة، والرمز المرئي، ومن ثم اتباع الخطوات، وبعدها سيتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة استعلام عن هوية مقيم.