الاعتداء على ناقلتي نفط سعوديتين قرب الإمارات، وهذا رد المملكة الرسمي

قال “خالد الفالح” وزير الطاقة السعودي إن سنفينتين ناقلتين للنفط تم الاعتداء عليهما أثناء عبورهما المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، وقد شجب “الفالح” الاعتداء وطالب المجتمع الدولي بتحمل المسئولية في حماية ناقلات النفط عبر العالم.

وأكد وزير الطاقة أن الناقلتين كانتا متوجهتان إلى ميناء رأس تنورة السعودي لتحميل النفط ثم التوجه للولايات المتحدة الأمريكية لتسليمه إلى عملاء شركة أرامكو، وتم الاعتداء عليهما لكن الاعتداء لم يُسفر عن خسائر في الأرواح لكن نجمت عنه أضرار كبيرة في هيكلي السفينتين.

ووقع الاعتداء صباح يوم الأحد، وأعلنته المملكة مؤخراً، ولم يُسفر عن تسرب بترولي، وأصدر “الفالح” بيان شجب للحادث واعتبر أنه يهدد حرية الملاحة في العالم كله ويهدد تسليم النفط لعملائه في أي مكان، ودعا المجتمع الدولي إلى مواجهة الخطر وتحمل المسئولية.

وكانت الإمارات قد أعلنت أمس أن 4 سفن مدنية تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية لها وهي سفن تنتمي لأكثر من جنسية بالقرب من ميناء الفجيرة.