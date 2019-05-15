في إطار التطورات السريعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وافق مجلس السعودي على نظام الاقامة المميزة بغرض الحد من عمليات التستر الخفي وانعاش الاقتصاد السعودي الذي يوفر للدولة مئات الملايين من الريالات بتطبيق نظام الإقامة الجديد، حيث وافق على مشروع الإقامة المميزة الذي يخص بالمقيمين في السعودية 76 عضواً بمجلس الشورى السعودي وجاء القانون بمعارضة 55 عضو، حيث يمنح نظام الاقامة الميزة العديد من المميزات لأصحابها من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتأتي الاقامة الجديدة المميزة برسوم خاصة يتم تحديدها من قبل معدي اللائحة التنفيذية المشرفة على تنفيذ المشروع، وذلك بإنشاء مركز الاقامة المميزة والتي يختص بكافة شؤونها.

حيث تحدث ولي العهد السعودي منذ أعوام عن تطبيق جرين كارد السعودية أو البطاقة الخضراء على أنها ستدفع المملكة نحو الأمام وسوف توفر ما يقرب من 2 تريليون ريال سعودي، وأن البطاقة الخضراء ضمن الإيرادات المستهدفة التي تدخل خزينة السعودية، وانه ليس لها اية سلبيات سياسية او اجتماعية، فبعد إقرار مجلس الشورى نظام الإقامة المميزة وصل الى ذروة النهاية من التشريع، حيث يسعى ولى العهد الى تحرر المقيمين داخل السعودية وهو ما يدفع الاقتصاد السعودي نحو الأمام.

مزايا الإقامة المميزة

تقدم الاقامة المميزة العديد من المزايا ومنها:

الإقامة مع الأسرة.

إصدار زيارات للأقارب.

استقدام العمالة إلى السعودية.

امتلاك عقارات.

امتلاك السيارات ووسائل النقل.

مزاولة مهنة التجارة.

الحرية في الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً.

اقامة دائمة بدون شروط.

تأمين ضد تعطيل العمل عبر نظام ساند.

الحق في التعليم والعلاج في المستشفيات الحكومية.

معاش للتقاعد.

اضافة نقاط جديد للحصول على الجنسية السعودية.

شروط الحصول على الاقامة المميزة

هناك بعض الشروط للحصول على الاقامة المميزة والتي يسميها البعض جرين كارد السعودية ومن هذه الشروط ما يلي:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي.

وجود غضاء مالي.

شهادة صحية تثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية.

صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق.

لا يقل السن عن 21 سنة.

انواع الإقامة المميزة

حدد القانون على وجود نوعين من الإقامة المميزة لمن يرغب الحصول عليها من المقيمين بالسعودية والتي نذكرها كما يلي:

نظام الاقامة الدائم الغير محدد المدة:

نظام الاقامة المحدد بسنة قابل للتجديد.

حيث يسعى النظام الجديد للاقامة المميزة الى استقطاب العديد من المستثمرين واصحاب رؤس الاموال، ليكون لهم تعامل خاص داخل الأراضي السعودية، حيث تناول المغردين على موقع تويتر خبر الاقامة المميزة بالسعودية بالكثير من الترحاب لانه يحقق المصلحة للملكة العربية السعودية وينعش من حركة الاقتصاد السعودي.

صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على #نظام_الإقامة_المميزة يعزز جذب استثمارات نوعية، وخلق فرص تنافسية تحفز البيئة التجارية والاستثمارية، ويواكب جهود الدولة في القضاء على التستر التجاري، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي. — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) May 15, 2019

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع (نظام الإقامة المميزة) وهي الإقامة التي يتمتع حاملها غير السعودي بعدد من الحقوق والمزايا، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات. — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) May 8, 2019

حيث تتجه المملكة الى إلغاء نظام الكفيل بالسعودية وهذا ما توضحه التفاصيل عن نظام الإقامة المميزة في السعودية بالتفصيل.