البريد السعودي : خدمة تقفي الأثر للاستعلام وتتبع شحنتك ، الرابط المباشر للخدمة

خدمة تقفي الأثر ، يقدم البريد السعودي العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل التيسير علي المواطنين وتتمثل تلك الخدمات في كل من بريدي أونلاين ، حاسبة الأسعار ، خدمة التحقق من صندوق البريد ، خدمة تسجيل صندوق بريد جديد ، وأخيرا خدمة موضوعنا اليوم وهي خدمة تقفي الأثر ، نتناول في موضوعنا تفاصيل تلك الخدمة وكيفية عملاها .

تفاصيل خدمة تقفي الأثر من البريد السعودي

خصص البريد السعودي خدمة تقفي الأثر من أجل مساعدة المستخدم في تتبع شحنته ، كما خصصت تلك الخدمة لتمكين المستخدم من تحديد حالة الشحنة سواء المطلوبة أي المستقبلة أو المرسلة في أي وقت ، حيث يمكنك متابعة الشحنة في خلال جميع مراحل انتقالها من المصدر وحتي وصولها للمورد .

طريقة تقفي الأثر من البريد السعودي

يمكنك الاستفادة من خدمة تقفي الأثر من خلال موقع البريد السعودي من خلال الرابط المرفق ، ثم قم بإدخال رقم التتبع الخاص بالشحنة المراد الاستعلام عنها ، سيتم نقلك لصفحة خاصة بمعلومات كاملة عن حالة الشحنة .