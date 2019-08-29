البنك الأهلي التجاري يفتح باب التقديم لـ برامج رواد الأهلي المنتهي بالتوظيف

قام البنك الأهلي التجاري بالإعلان عن فتح باب التقديم إلى برنامج رواد الأهلي المنتهي بالتوظيف ويهدف برنامج الرواد إلى جذب شريحة كبيرة من المتخرجين للعمل في القطاع المصرفي داخل المملكة واستقطاب المتميزين منهم، وبين البنك عبر بوابة التوظيف الخاصة به أن التدريب في برنامج رواد الأهلي متاح لحملة شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات المالية والمصرفية.

برنامج رواد الأهلي المنتهي بالتوظيف

لبرنامج رواد الأهلي المنتهي بالتوظيف عددًا من المميزات والفوائد كالتالي:

التدريب في البرنامج لمدة ثمانية شهور مع عقد إلزامي للمتدرب لمدة عام.

بعد الانتهاء من البرنامج بنجاح يحصل المتدرب على وظيفة بدوام كامل في القسم الملائم له.

البرنامج متكامل للتدريب والتعليم.

جميع الدورات التدريبية تكون تحت يد خبراء في المجال المصرفي.

يحصل المتدرب على تدريب عملي في إدارات البنك، وزيارات ميدانية لأماكن العمل.

وجود تقييم مفصل لكل مرشح ويتم مشاركة الإنجازات لتحقيق المزيد من التطوير.

يضمن التدريب أنشطة مجتمعية متعددة في مجالات خدمة المجتمع في إطار برامج المسئولية الاجتماعية للبنك في تحقيق الاستدامة المجتمعية.

يكون البرنامج بمحافظة جدة.

شروط التقديم في برنامج رواد الأهلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمر بين 22-28 عام.

مؤهل جامعي من جامعة معترف بها.

شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المحاسبة، والمالية، والتسويق، والهندسة الصناعية، والمبيعات، وإدارة الأعمال.

يجب مرور عام على التخرج إمكانية الانتقال لجدة خلال فترة البرنامج ويُغطي البنك كل تكاليف الإقامة لمن خارج جدة.

إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

مهارات التواصل الفعال.

القدرة على العمل تحت الضغط.

علمًا بأن التقديم على برنامج رواد الأهلي يبدأ يوم 29 أغسطس ولم يُحدد موعد لغلق التقديم إلا باكتفاء العدد المطلوب ويكون التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للبنك الأهلي التجاري، وبإمكانك التواصل على البريد الإلكتروني للاستفسار عن أي شيء يخص البرنامج [email protected]، يعد البنك الأهلي التجاري من البنوك الرائدة في المملكة ولها باع طويل في العمل المصرفي.