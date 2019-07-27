البنك الإسلامي للتنمية يُعلن عن وظائف للسعوديين والمقيمين بالمملكة

قام البنك الإسلامي للتنمية بالإعلان عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في المملكة عبر موقعه الإلكتروني لحملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات على أن يكون العمل في مقر البنك في مدينة جدة من أبرز الوظائف التي أعلن البنك عنها ومدير مكتب وأخصائي تنمية موارد بشرية .

وظائف البنك الإسلامي للتنمية للسعوديين والمقيمين

أوضح البنك الإسلامي للتنمية أن جميع الوظائف متاحه عبر الموقع الإلكتروني علمًا بأن التقديم لبعض الوظائف متاح لنصف أغسطس والأخرى ليوم 1\11 والوظائف كالتالي :

وظيفة أخصائي تنمية موارد بشرية التعويض

تكون مهامه إدارة وتنفيذ خطط المؤسسة للتعويضات والمزايا (على سبيل المثال، الرواتب، والبدلات، والمعاشات، والمكافآت، والتذاكر السنوية، والرعاية الصحية، والتسويات النهائية، والضرائب، والتعليم، والإجازات، القروض، العمل الإضافي، بوالص التأمين، الترحيل وما إلى ذلك، بما يتماشى مع نظام الموظفين ولائحته وغيرها ومن المهام والشروط المطلوبة

بكالوريوس إدارة الأعمال قسم تنمية الموارد البشرية . أو ماجستير أو دكتوراه

خبرة من 5-8 سنوات .

التقديم متاح عبر رابط البنك

الموعد النهائي للتقديم 1-11-2019

وظيفة أخصائي تنمية موارد بشرية التطوير والتدريب

تنفيذ مبادرات الموارد البشرية المتعلقة بتحديد متطلبات القوى العاملة في المقر الرئيسي فضلًا عن المكاتب الإقليمية / والمنظمات غير الحكومية، وإدارة الحياة المهنية والتخطيط تمشيًا مع الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية ل ICIEC وشروط الوظيفة كالتالي :



شهادة الماجستير خبرة عامين

شهادة الدكتوراه خبرة من 5-8 سنوات .

التقديم على رابط البنك

الوظيفة متاحة إلى 1-9-2019

وظيفة مدير مكتب

مسئول عن المبيعات في بلدان محددة داخل المنطقة في تلك الوظيفة مسئول عن البيع في اندونيسيا وجلب عملاء جدد للمؤسسة وتكون الشروط كالتالي :

درجة الماجستير في التخصص ذات الصلة أو درجة البكالوريوس

مجالات الدراسة التسويق، إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد

خبرة البكالوريوس 8 سنوات، خبرة الماجستير خمس سنوات .

التقديم عبر رابط البنك

خبرة في التعامل مع العملاء

الموعد المحدد لانتهاء التوظيف 15-8-2019

يعلن البنك الإسلامي للتنمية عن وظائفه باستمرار عبر موقعه الرسمي والوظائف المتاحة غالبًا ما تكون وظائف المقيمين في المملكة ووظائف سعودية للسعوديين ليس شرط الجنسية السعودية للتقديم على وظائف بنك التنمية، يمكنك معرفة كل الوظائف بمتابعة رابط البنك ،يعد البنك الإسلامي للتنمية من أكبر البنوك له تعاملات في كل أنحاء المملكة وعدد من الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا