يبحث الكثيرون عن البنك “الفرنسي بلس” فى المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف على مزايا فتح حساب جاري والمستندات المطلوبة لذلك، تم تأسيس البنك السعودي الفرنسي فى عام 1977، ويقدم كل أنواع الخدمات المصرفية للعملاء محليا وعالميا، ويسعى الى كسب ثقة العملاء، مع تقديم الخدمات المصرفية المميزة، يقع المركز الرئيسي للبنك فى مدينة الرياض مع وجود ثلاثة إدارات إقليمية فى كل من الرياض وجدة والخبر.
الفرنسي بلس
حقق البنك الفرنسي نموا منذ بدايته وحتي الان، حيث حصل على موقع ريادي في السعوديه، فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مع تقديم منتجات بديلة للمنتجات التقليدية فى الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الاستثمار، مع تقديم خدمات التورق والمشاركة والإجارة للعملاء والشركات .
البنك السعودي الفرنسي بلس
يمكنكم الاستفادة من فتح حساب فى البنك السعودي بلس والاستمتاع بالعديد من المميزات التالية :
- يمكنكم فتح حساب بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي، أو الجنية الإسترليني أو اليورو وغيرها من العملات الأخرى.
- إمكانية إصدار دفتر شيكات مجانا .
- الحصول على بطاقة “مدى” المصرفية مجانا .
- إمكانية تسديد قيمة المشتريات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .
- تسديد الفواتير من خلال خدمة سداد .
- وجود خدمة الاكتتاب العام .
- إمكانية تحويل الراتب .
- إمكانية السحب النقدي من جميع أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة وخارجها .
- تقديم كشف حساب شهري .
مع إمكانية الاطلاع على الحساب على مدار الساعة، من اى مكان فى العالم، سبعة أيام فى الاسبوع، وذلك من خلال فرنسي موبايل، وفرنسي بلس، فرنسي فون والصراف الآلي، مع إجراء الحوالات الخارجية والداخلية، مع تلقي إشعارات الحساب عبر البريد الإلكتروني أو الجوال .
المستندات المطلوبة:
- تعبئة البيانات الموجودة فى نموذج فتح الحساب .
- للعملاء السعوديين تقديم هوية سارية المفعول .
- اما الغير سعوديين تقديم إقامة سارية المفعول وجواز سفر .
- تقديم بطاقة العائلة مصدقة مع محرم للسيدات فقط .
- اما مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من يحملون جوازات سارية المفعول ولديهم عنوان دائم فى المملكة العربية السعودية .
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