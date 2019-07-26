حقق البنك الفرنسي نموا منذ بدايته وحتي الان، حيث حصل على موقع ريادي في السعوديه، فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مع تقديم منتجات بديلة للمنتجات التقليدية فى الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الاستثمار، مع تقديم خدمات التورق والمشاركة والإجارة للعملاء والشركات .

البنك السعودي الفرنسي بلس

يمكنكم الاستفادة من فتح حساب فى البنك السعودي بلس والاستمتاع بالعديد من المميزات التالية :