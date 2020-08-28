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البنوك السعودية توضح كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

بواسطة سمير زيادة
البنوك السعودية توضح كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي البنوك السعودية توضح كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

ماذا تعمل عندما تعترضك مشكلة أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن أمثلة المشاكل التي قد يعاني منها العملاء عدم صرف المبلغ المطلوب، أو صرف جزء من المبلغ المطلوب، أو صرف مبلغ أكثر من المطلوب، أو لم يتم إيداع إلا جزء من المبلغ فقط، أو لم يتم إيداع المبلغ بالكلية، البنوك السعودية عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أوضحت كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

1 البنوك السعودية
2 كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي
3 تحذير من الرسائل مجهولة المصدر

البنوك السعودية

البنوك السعودية توضح كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي
البنوك السعودية توضح كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

كيفية التعامل عند حدوث مشكلة أثناء استخدام الصراف الآلي

وقالت البنوك السعودية في تغريدتها: إنه “في حالة حدوث أي خطأ عند استخدام جهاز الصراف الآلي ولم يتم سحب أو إيداع المبلغ المطلوب يجب حفظ الإيصال ومراجعة البنك مصدر البطاقة المستخدمة في العملية أو الاتصال على الرقم المجاني للبنك”.

تحذير من الرسائل مجهولة المصدر

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، حذرت عملائها في وقت سابق من أمر على غاية من الخطورة، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة بشأن الرسائل مجهولة المصدر التي تردهم، باعتبارها رسائل احتيالية.

وحذرت البنوك السعودية من هذه الرسائل التي عادة ما تتضمن تنبيهات وإشعارات على أنها من البنك الذي يتعامل معه العميل، تطلب من عملاء البنوك لزيارة روابط إلكترونية وهمية، بداعي تنشيط الحسابات المصرفية، أو بحجة إعادة تشغيل خدمة مصرفية.

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، الإجراءات المطلوب اتخاذها في هذه الحالة، حيث نصحت العملاء بتجاهلها تمامًا لتلك الرسائل، وعدم التفاعل أو التجاوب معها، وحذفها فورًا من البريد الإلكتروني، حيث تنطوي في حقيقتها على نوع من الاحتيال المالي بهدف الإيقاع بعملاء البنوك.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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