البوابة الإلكترونية بنى سويف نتيجة الإعدادية 2019 بوابة نتائج الامتحانات برقم الجلوس

موقع البوابة الإلكترونية بني سويف نتيجة الإعدادية 2019 لأخر العام الدراسي، حيث فعلت بوابة بني سويف الإلكترونية رابط نتائج الامتحانات برقم الجلوس في نتيجة الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسي 2018-2019، وفق التقسيم المبني على شريحة رقم الجلوس، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عن درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف، وأيضا نسبة النجاح التي ستعتمد قريباً وقائمة أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى إدارات تعليم بني سويف.

نترقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف، ثم إعلان نسب النجاح وكذلك تفاصيل النتيجة لجميع الطلاب، وتكريم الطلاب العشرة الأوائل، فور إعلان تعليم بني سويف عن انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في كنترول إعدادية بني سويف قريباً، حيث يعد رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف هو الموقع الرسمي لاستخراج درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام من موقع البوابة الإلكترونية بني سويف نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.

موقع البوابة الإلكترونية بنى سويف

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف الرسمي، يعتمد على تقسيم أرقام جلوس الطلاب من 1 وحتى 25 ألف، ومن 25 ألف حتى 51148 وفق عدد الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي، والإعدادية المهنية وغيرها من الشهادات المعادلة، والتي سيتضح تفاصيلها من خلال بيان مديرية التربية والتعليم ببني سويف قريباً، وبالتالي قبل إتمام أي عملية استعلام عن الدرجات يجب مراعاة تحديد شريحة أرقام الجلوس على رابط البوابة الإلكترونية بني سويف نتيجة الاعدادية 2019 برقم الجلوس.

مديرية التربية والتعليم بني سويف

ستعلن مديرية التربية والتعلي بني سويف في وقت لاحق خلال الساعات المقبلة عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وستضع نسب النجاح وترتيب إدارات تعليم بني سويف والتي تضم بني سويف، الوسطى، ببا، إهناسيا، الفشن، سمسطا، ناصر التعليمية، ومن جانبا سنوضح لكم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي ومجموعة الإعدادية الكلي

مجموع الدرجات الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين الأول والثاني 280 درجة، أي 140 درجة لكل فصل دراسي، وتوزع الدرجات على النحو المبين أدناة.

اللغة العربية : 80 درجة للفصل الواحد

اللغة الإنجليزية : 60 درجة للفصل الواحد.

الرياضيات : 60 درجة للفصل الواحد.

العلوم : 40 درجة.

الدراسات 40 درجة

اتركوا رقم الجلوس بالتعليقات وسنوفر لكم النتيجة لمن يجد صعوبة في الاستعلام فور اعتمادها.