البوابة الإلكترونية حساب المواطن برقم الهوية للاستعلام عن قيمة الدعم ca.gov.sa

بحث الكثير الآن في الملكة العربية السعودية عن رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وذلك من أجل الاستعلام عن قيمة الدعم المستحق، ومن خلال هذا السياق نوفر لزوار موقعنا رابط وطريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية، عبر تسجيل دخول حساب المواطن، وقبل قليل أعلن المتحدث الرسمي باسم البرنامج على تويتر، أن اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس لعام 2019 هو موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين من برنامج حساب المواطن.

وكان سلطان القحطان المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، أكد أنه تم إيداع مبالغ حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، وأعلن من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي، أن إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2017، وحتى هذه اللحظة، بلغ أكثر من 47 مليار ريال سعودي، ويمكن الآن للمستفيدين من البرنامج التوجه البوابة الإلكترونية حساب المواطن، من أجل معرفة قيمة الدعم المستحق للدفعة 21.

تسجيل حساب المواطن

كذلك نشر الحساب الرسمي، أن تسجيل حساب المواطن متاح حتى اليوم العاشر من أغسطس، على أن يكون التقديم وفق بعض الضوابط والشروط، ومعايير الاستحقاق المعمول بها في البرنامج، من بينها أن يكون المستفيد من حساب مواطن سعودي الأصل، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، حاملي بطاقات التنقل، كما يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة، وعدم تواجده داخل دور الإيواء أو السجون، وبعض الشروط الأخرى.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وقبل قليل أوضح الحساب الرسمي للبرنامج أن رسالة الدفعة تحت الإجراء للصرف تعني أن عملية إيداع مبالغ الدعم المستحقة للمستفيدين المكتملة طلباتهم تحت الإجراء، أي أنه سيتم الصرف في الموعد المعلن عنه، وهو الخميس الموافق 8 أغسطس، ونوه إلى أنه يجب على كافة المستفيدين المكتملة طلباتهم استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما شدد على أن عملية التسجيل مستمرة في الدفعة 22 من البرنامج المقرر إيداعها في سبتمر القادم.

البوابة الإلكترونية حساب المواطن

هذا وبعد أن تم تقديم موعد صرف حساب مواطن، يمكن الآن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج الاستعلام عن حساب المواطن، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية حساب المواطن، عبر كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد، كما يمكن الاتصال على رقم حساب المواطن على 19912، أو التواصل بشكل مباشر مع البرنامج من خلال الحساب الرسمي، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج.