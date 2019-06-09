البوابة الإلكترونية حساب المواطن 1440 للاستعلام عن مبلغ الدعم المستحق

مع اقتراب موعد صرف دعم حساب المواطن، يبحث الكثير الآن عن رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن وذلك من أجل الاستعلام عن صرف المستحقات، وكان الحساب الرسمي للبرنامج أعلن عبر تويتر، أن موعد صرف الدفعة التاسعة عشر لشهر يونيو لعام 2019، سيكون الإثنين الموافق 10-6-2019.

وتوقع الكثير من مستفيدي البرنامج أن موعد الصرف تم تقديمه قبل حلول عيد الفطر المبارك، إلا أن البرنامج نفى وأكد أن الصرف سيكون في الموعد المحدد.، وأكد أن موعد الصرف يتم تقديمه و تأخيره بناءً على إذا ما تعارض يوم الصرف مع أي من الأجازات الرسمية.

التسجيل في حساب المواطن

هذا ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وفق بعض الضوابط والشروط التي أعلن عنها البرنامج، من بينها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، الزوجة والزوجة الغير سعودية، وألا يقيم المستفيد خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من 3 أشهر، خلال السنة الماضية، وأن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وألا يكون المستفيد متواجد في أي من السجون، أو دور الإيواء الحكومية.

البوابة الإلكترونية حساب المواطن

في سياق آخر يستمر التسجيل في البوابة الإلكترونية حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدفعة القادمة، التي من المقرر إيداعها الشهر المقبل في اليوم العاشر الميلادي، وحث البرنامج كافة المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدعم، وأكد أن التسجيل مستمر حتى إيداع دفعة الشهر الحالي الحالي.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

هذا ويمكن استعلام حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية ، وذلك بعد كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، كما يمكن التواصل مع رقم حساب المواطن على 19912، ويمكن استعلام المبلغ المطلوب من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.