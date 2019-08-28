التأشيرات الإلكتروينة والخدمات المقدمة للشركات

الخدمات المقدمة للأفراد تجدونها على هذا الرابط:https://www.klma.org/?p=354185

ويبقى الحديث عن خدمات التأشيرات الإلكترونية المقدمة لأصحاب الشركات والمؤسسات داخل المملكة العربية السعودية، ويمكن لأي شخص أن يلاحظ الفرق بين المنظمات والمؤسسات حيث انها تنقسم إلى أربع جهات مقسمة على النحو التالي :الجهات الحكومية ،الجهات غير الحكومية ،شركة أو مؤسسة بالمملكة،المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بالمملكة .

الخدمات المقدمة للشركات أو المؤسسات بالمملكة العربية السعودية

خدمة خاصة بالشركات أو المؤسسات المسجلة بوزارة الخارجية تتيح لهم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية خدمة خاصة لاستقدام أشخاص من الخارج وذلك من خلال طلب تفويض على تأشيرة العمل خدمة خاصة تقدم دعوة أو طلبات الزيارة التجارية إلى الشركات ممثليات المملكة بالخارج خدمة خاصة بالشركات تتيح لهم طلب مد تأشيرة العودة لأحد الأشخاص المنسوبين للشركات خدمة خاصة بالشركات وهي طلب زيارة عمل وتشمل المهندسين والمحاميين والفنيين والمتخصصين دون غيرهم من أصحاب المهن العادية خدمة خاصة بالشركات وهي طلب زيارة تجارية لزيارة فرد أو أكثر من أصحاب المناصب الإدارية العاملين بالشركات خدمة خاصة بالمؤسسات التعليمية وهي طلب تأشيرة دراسية لشخص من خارج المملكة خدمة خاصة بالمؤسسات الطبية وهي طلب شخص من خارج المملكة لتلقى العلاج

مؤسسات ومنظمات خارج المملكة

تقدم خدمة التأشيرات الإلكترونية خدماتها أيضًا للمؤسسات العاملة خارج المملكة العربية السعوديةوهو أربع مؤسسات: