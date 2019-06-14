التأشيرات الالكترونية 1440 تسجيل دخول موقع وزارة الخارجية السعودية للتأشيرات

منصة خدمات التأشيرات الالكترونية في السعودية، وكيفية التأكد من إصدار التأشيرة تعد أحد أهم الخدمات التي تتيحها بوابة وزارة الخارجية للمقيمين على أراضيها بكافة الجنسيات، وهذه الخدمة سهلت العديد من المعاملات والإجراءات الحكومية كثيرا على الشركات والمنظمات بصدد تخليص العديد من الإجراءات والمعاملات الحكومية إلكترونياً بكل سلاسة ودون الحاجة لزيارة مقرات وجهات الخارجية، ويندرج تحت بند خدمة التأشيرات الإلكترونية قسمين هما استعلامات المواطنين، واستعلامات المقيمين بالمملكة، ونظراً لكثرة الاستفسار برقم الطلب عن خدمات التأشيرة، وغيرها مما توفره البوابة الرسمية بوزارة الخارجية للأفراد أو القطاعات بالسعودية نرفق هذا التقرير المفصل عن المنصة وأبرز خدماتها.

منصة التأشيرات الالكترونية

خدمة استعلامات المواطنين والمقيمين تنقسم إلى أربعة أقسام هم المواطن، المقيم، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أخرى وفيما يخص قسم المواطن يتاح استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب وتقديم طلب الزيارة العائلية أو الشخصية، وطلب مد تاشيرة الخروج والعودة إلكترونياً.

كما أن هناك قسم خاص بالمنظمات والقطاعات متضمناً كافة الخدمات الالكترونية الخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة وخدمات الحج والعمرة.

رابط وزارة الخارجية للتأشيرات تسجيل الدخول

يتيح قسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر منصة التأشيرات الإلكترونية 1440 الاستعلام عن زيارة عائلية للمواطنين في الدول المشمولة بمجلس التعاون، شريطة أن يكونوا من أقارب الدرجة الأولى، كما يمكن التقديم على طلبات تمديد التأشيرة برقم الإقامة أو رقم الجواز ل العودة ليتمكن الطالب من مد فترة العودة لأقاربه بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

موقع التأشيرات الالكترونية 1440، وتحديداً في قسم خدمة مقيم يمكن من خلاله عمل زيارة عائلية للمقيمين، ولكن للأقارب من الدرجة الأولى فقط في يمكن عبر القسم الرابع على منصة التأشيرات، وطلب تأشيرة دخول من ممثلي المملكة في الخارج، وكذلك الخدمات الصحية.

الاستعلام عن معلومات التأشيرة، وكل ما يخص الزيارة العائلية، طلب استقدام زوجة وغيرها من خدمات متاحة عبر منصة وزارة الخارجية للتأشيرات.