التأشيرة السياحية للسعودية : الدول المشمولة وكيفية التقديم وقيمة الرسوم

خدمة التأشيرة السياحية للسعودية الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، تأتي ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطني والتي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، ضمن خطط التنمية والإصلاح لتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الوطني، وفتح روافد جديدة لتنويع مصادر الدخل، عبر الاعتماد على الموارد الطبيعية وفتح أبواب المملكة أمام السياح والمستثمرين للاستفادة من تلك الثروات الطبيعية، وقد تم تحديد قائمة الدول التي تشملها التأشيرات السياحية في المرحلة الأولى لاستخراجها بشكل إلكتروني، مع تحديد قيمة الرسوم وألية الدفع.







الهيئة السعودية للسياحة ومن خلال الحفل الذي أقيم الجمعة 27 سبتمبر 2019، تم إطلاق خدمة استخراج أو طلب التأشيرة السياحية للسعودية والتي تتاح في مرحلتها الأولى لمواطني 49 دولة، غالبيتهم دول أوربية وبعد دول العالم من قارتي أسيا وأمريكا واستراليا، وهو ما سنوضحه بالتفاصيل من خلال قائمة الدول التي شملتها التأشيرة السياحية الإلكترونية السعودية الجديدة.

التقديم على التأشيرة السياحية السعودية







طريقة التقديم على التأشيرة السياحية السعودية الإلكترونية تبدأ بالدخول على رابط موقع هيئة السياحة، ثم الدخول على الخدمة الإلكترونية إذا كانت من مواطني 49 دولة، متاح لهم التقديم الإلكتروني من أي مكان عبر الموقع الإلكتروني أو عند الوصول لأحد المنافذ الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة، وسداد الرسوم عن طريق بطاقة الائتمان وقيمتها 440 ريال سعودي، وهناك بعض الضوابط والتوضيحات والتسهيلات التي من شأنها تبسيط عملية الحصول على التأشيرة، سيتم استعراضها فيما هو موضح أدناة.

ضوابط استخراج تأشيرة السعودية السياحية

أهم التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال تدشين التأشيرات السياحية الإلكترونية لزيارة المملكة، والتي بدأ العمل بها من يوم السبت 28-9-2019، وستكون متاحة بدون قيود خاصةً على سفر النساء القادمات للمملكة بمفردهن، وتشمل الشروط والضوابط النقاط الموضحة أدناة.

قيمة الرسوم 440 ريال سعودي تدفع عن طريق بطاقات الائتمان

التأشيرة صالحة لمدة عام ومدة الإقامة لا تتخطى 90 يوم فقط.

الحد الأدنى لسن طالب التأشيرة 18 عام، ولا يشترط وجود محرم أو مرافق للإناث.

يمكن استخدام التأشيرة لعمل عمرة دون حج.

التقديم متاح لكل الديانات مع أخذ في الاعتبار الضوابط الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

يسمح للإناث ارتداء الملابس العادية شرط الاحتشام.

صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 شهور من تاريخ دخول المملكة.

مدة استخراج التأشيرة من 5 دقائق وحتى 30 دقيقة لقائمة الدول المشمولة.







المطارات و المنافذ التي يمكن التقديم منها على طلب التأشيرة السياحية داخل المملكة

المطارات و المنافذ المشمولة بالتأشيرة السياحية ( مطار الملك خالد ومطار الملك عبد العزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري )

الدول المسموح لها بالحصول على التأشيرة السياحية

قائمة الدول التي أعلنت عنها هيئة السياحة السعودية لاستخراج التأشيرة إلكترونيا

تضم القامة 49 دولة وإمارة وباقي الدول سيكون متاح لكم التقديم بطلب التأشيرة من خلال الممثليات الخاصة بالمملكة في الخارج.