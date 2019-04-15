التامينات الاجتماعية استعلام عن راتب التامينات برقم الهويه أو السجل المدني

متابعينا عبر موقع كلمة دوت أورج النيوز نقدم لكم اهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي وهي خدمة استعلام عن الراتب برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم السجل المدني، حيث تعد هذه الخدمة الإلكترونية الأكثر شيوعا وبحثا بالمملكة العربية السعودية وذلك من قبل المواطنين العاملون بالقطاع الحكومي بالأراضي الحجازية، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم البوابة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية لكي يستطيع الجميع التحقق من الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية بكل سهولة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية

بإمكان جميع الموظفين الاستفادة من خدمة استعلام عن مستحقات تأمينية برقم السجل المدني بشكل إلكتروني حيث تأتي هذه الخدمة من اجل مراجعة العاملون بالمؤسسة الحكومية بالقطاع العام بالمملكة العربية السعودية بتسجيل أسماءهم بقائمة المقبولين في قاعدة بيانات المؤسسة، علما بان جميع المواطنين المتقاعدين يلزم عليهم بان يكونوا قد بلغوا السن الرسمي للتقاعد عن العمل.

الكثير من السعوديين وغير السعوديين يرسلونها عبر صفحة التابعة لموقع كلمة دوت أورج النيوز عما يسأل عن كيفية استخدام خدمة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية علما باننا سوف نقوم بتوضيح الطريقة الخطوات حتي نسهل الأمر علي الجميع فرجاء تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

نطالع موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية علي شبكة الأنترنت.

نتوجه إلي تيوب الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية لموقع المؤسسة العامة للتأمينات.

بعدها خدمة التأمينات أون لاين.

نضغط علي رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية .

. بعدها نقوم بإدخال البيانات وهي رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني ورمز التحقق وباقية البيانات.

وأخيرا النقر علي أيقونة بحث للاستعلام عن موعد صرف المستحقات التأمينية.

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