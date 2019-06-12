التحالف العربي يعلن عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدني

ضمن المتابعة المستمرة في اخبار دولة المملكة العربية السعودية ، فقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف العربي ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي انه عند الساعة ” 02:21 ” من صباح اليوم سقط مقذوف حوثي بصالة القدوم في مطار أبها الدولي ، وقد أسفر ذلك عن سقوط 26 شخص مدني ، بينهم 8 بحالة متوسطة ، و18 بحالة طفيفة ، ووجود أضرار مادية بصالة المطار .

هذا وقد أكد العقيد الركن ” المتحدث بإسم قيادة التحالفة العربي في اليمن ” أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد موقع ونوع المقذوفة الذي تم إستخدامه في الهجوم الإرهابي ، هذا وقد أعلنت الميلشيا الحوثية المدعومة من قبل إيران عبر العديد من الوسائل الإعلامية مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي بإستخدام صاروخ كروز على حد زعمها ، ويمثل إعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة بإستهداف الأعيان المدنية والمدنيين ، هذا ومنذ بداية الانقلاب في اليمن فأن القوات الحوثية تعمل بين الحين والأخر على زعزعة الإستقرار في السعودية من خلال إطلاق الصواريخ بين الوقت والأخر

هذا وقد اختتم المتحدث العقيد الركن بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تتخذ إجراءات صارمة وعاجلة وآنية أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الإخلاقية من قبل الميليشيا الحوثية ، وذلك من أجل ردعها بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين . ،وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني .