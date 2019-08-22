التحالف العربي يُعلن عن قيامه بالتصدي لعدوانٍ جديد من قبل ميليشيا الحوثي .. إليكم التفاصيل

عُدوان يلي عدوان هذا ما يحدث من قِبل ميليشيا الحوثي في اليمن والتي تتلقى دعماً مباشراً ومتصلاً من قبل إيران والهدف الأول هو زعزعة الأمن والاستقرار بمنقطة الخليج ومنطقة بحر العرب والبحر الأحمر، لكي تظل إيران وعبر سياسية الحرب بالوكالة التي تمارسها عبر وكلاءها بالمنطقة هي الورقة الرابحة دوماً لتحقيق الاستقرار المنشود بتلك المنطقة الاقتصادية الهامة بالعالم، ولكن يظل التحالف العربي والذي تم تشكليه بقيادة سعودية حائط الصد القوي المنيع ضد تلك المخططات، ومنذ قليل تم الإعلان من قبل التحالف العربي عن تصديه لعدوان جديد مارسته ميليشيا الحوثي من اليمن تجاه المملكة العربية السعودية.. إليكم تفاصيله.

تفاصيل عدوان الحوثي الجديد

حيث أكد منذ قليل عبر تصريحاتٍ إعلامية له، العقيد تركي المالكي المُتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، أن التحالف لن يُمكن ميلشيا الحوثي ومن وراءها من تحقيق أي هدف عبر سياسة العدوان المستمرة، وأكد أن التحالف سوف يظل يعمل وبقوة على تحقيق هدف تحييد الحوثيين وقدراتهم على زعزعة أمن المنطقة والعالم، وفق قواعد قوانين الاشتباك الدولية.

وفي هذا الإطار أعلن المالكي، أن ميليشيات الحوثي قد قامت اليوم الخميس 22 أغسطس صباحاً بالطلاق عدد 2 طائرة مُسيرة من محافظة عمران اليمنية وكانت تحمل متفجرات تستهدف بيها أهداف مدنية في منطقة “خميس مشيط” السعودية، ولكن التحالف تصدى لها بنجاح وقام بإسقاطهما قبل أن يصلا إلى هدفهما داخل المملكة.

وقال المالكي، أن محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف مناطق مدنية بالسعودية عبر الطائرات المُسيرة، يدل على يأس تلك الميلشيات من تحقيق أي أهداف إستراتيجية من عملياتها الإرهابية والتخريبية ضد السعودية، وتؤكد تلك العمليات حسب تصريحات المالكي على إجرام الجانب الإيراني والميلشيات المدعومة من طهران.