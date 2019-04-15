التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني

نرفق لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج رابط خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات أون لاين، حيث يستطيع جميع المواطنين السعوديين المشتركين في برنامج التأمينات الاجتماعية بالسعودية، الدخول علي رابط التحقق من مدة الاشتراك في التأمينات بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي الموقع الرسمي الذي يتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت، حيث تجدر الإشارة بان البوابة الإلكترونية بها العديد من الخدمات الإلكترونية والاستعلامات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن مدة اشتراك في التأمينات عن طريق الاستخدام المباشر لرقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، كما توفر الخدمة الإلكترونية التأكد من الاشتراك في التأمينات عن طريق شبكة الأنترنت.

يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد السعودي من الأنظمة المتطورة التي تكشف نسب الاشتراك أمام جميع المشتركين ومن اجل الاطلاع علي نظام التأمينات الاجتماعية وشروطه بكل سهولة من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة، حيث نشرت احدي الصفحات الاجتماعية علي مواقع التواصل الاجتماعي علي تويتر التابعة للتأمينات السعودية صورة انفوا جرفيك توضح تلك نسبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين سواء كانوا أصحاب عمل آو مشتركين في المؤسسة، حيث يمكن معرفة نسبة التأمينات الاجتماعية من خلال الصورة الموضحة أدناه.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

سوف نوضح لكم كيفية حساب التأمينات الاجتماعية، والتي سوف نقوم بتوضيحها بشكل مفصل في مقال جديد بأذن الله بداخل موقع كلمة دوت أورج فرجاءً تابعونا بصفة مستمرة، حيث هناك العديد من الشروحات بالعديد من المواقع الإخبارية الأخري ولكن بدون فائدة لذا سنقوم بتوضيح حتي يستطيعوا التأكد من التسجيل في التأمينات الاجتماعية بخلاف الاطلاع علي شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وكذلك معرفة حاسبة التأمينات الاجتماعية بكل سهولة من خلال قراءة السطور التالية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعت جميع المواطنين والمواطنات بالولوج علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بالمملكة العربية السعودية، من اجل الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وذلك لمعرفة الرصيد المتواجد في التامين من اجل أن يحصل كل فرد علي كافة مستحقاته التأمينية بكل سهولة ولكن بعد أن يتأكد ويتحقق من رقم الاشتراك الذي حصل عليه من الموقع الرسمي للمؤسسة علي شبكة الأنترنت.

كالعادة سوف نوضح لحضراتكم طريقة التأكد من التسجيل في التأمينات الاجتماعية حتي نسهل الأمر علي الجميع، حيث تجدر الإشارة بانه يلزم علي المستعلم تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يمكن لأي مواطن سواء كان سعودي أو مغترب تسجيل الدخول من خلال استخدام رقم السجل المدني، حيث سنقوم بوضع الرابط مباشرة بادناه حتي نسهل الأمر علي الجميع وكما هو موضح بالصورة التالية يلزم أدخال رقم السجل المدني من ثم تقوم بالضغط علي أيقونة استعلام.

بعد الانتهاء من أدخال البيانات المطلوبة بالحقول الفارغة التي تشمل رقم السجل الخاص بالموظف نقوم بالنقر علي أيقونة استعلام بعدها سوف يبحث موقع التأمينات السعودية عن نتيجة استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة سوف يظهر لك رسالة اسفل الصفحة موقع التأمينات الاجتماعية كما هو ظاهر لنا في الصورة التالية، حيث تظهر للمستعلم رسالة بانه ليس علي راس العمل حاليا ولديه مدة اشتراك سابقة كما هو موضح لكم متابعينا في دولة السعودية للمملكة العربية الحجازية، وذلك بعكس الصورة العلوية التي أوضحت للمشترك بانه علي راس العمل.

بذلك قد نكون قدمنا لكم شرح خطوات التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من اجل سحب مبلغ التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني، حيث يمكن السعوديين والأجانب العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص الاستفادة من تلك الخدمة لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة التأمينات الاجتماعية، كما في حالة وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال علي رقم هاتف التأمينات الاجتماعية في السعودية الموحد من اجل الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية وغيرها من الخدمات بكل سهولة عن طريق خدمة العملاء.

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