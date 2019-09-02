الأفضل تُعلن عن التدريب المنتهي بالتوظيف في 8 مدن

قامت شركة الأفضل القابضة لتجارة وتأجير السيارات بالإعلان عن التدريب المنتهي بالتوظيف يذكر أن شركة الأفضل أحد الشركات التابعة لمجموعة شركات عبداللطيف العيسى، والبرنامج التدريبي عبارة عن فرص في برنامج تأهيلي لممثلي خدمة العملاء في ثمانية من مدن المملكة الكبار وهم الرياض وجدة وحائل والمدينة المنورة والدمام، والجبيل والخبر وأبها، وأوضحت الشركة كل الشروط المطلوبة لذلك.







التدريب المنتهي بالتوظيف في شركة الأفضل

أعلنت شركة الأفضل عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتدريب المنتهي بالتوظيف لديها كالتالي:







أن يكون المتقدم للتدريب يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية كحد أدنى.

لابد من إجادة استخدام الحاسوب.

لابد من إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

لابد من اجتياز المتقدم لاختبارات التأهيلية والمقابلة الشخصية.

التحلي باللباقة وحُسن التصرف والقدرة الجيدة في التعامل مع العملاء.

وبينت الشركة طرق التواصل والتقديم إلى التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال المراسلة عبر البريد الإلكتروني ” [email protected]” وإرسال السيرة الذاتية كاملة والصور الشخصية للمتقدم، على أن يكون عنوان الرسالة بهذه الصياغة ” برنامج تأهيل ممثلي خدمة العملاء – اسم المنطقة – اسم المدينة ” وقسمت الشركة المناطق كالتالي:







المنطقة المدينة الشمالية والوسطى مدينة الرياض وحائل الشرقية مدينة الخبر والدمام والجبيل الغربية مدينة جدة، والمدينة المنورة الجنوبية أبها

تعد شركة الأفضل من كبرى الشركات في مجال تأجير السيارات في المملكة وتقدم الخدمات من خلال شبكة تغطي كافة المدن الرئيسية والمطارات يزيد أسطولها عن 11 ألف سيارة، ولذلك تهتم من وقت لأخر بتوظيف الكوادر ليها من أبناء المملكة الواعدين.

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