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التردد وأبرز البرامج.. كل ما تريد معرفته عن قناة ذكريات السعودية

بواسطة عبدالرحمن خالد
ذكريات تردد قناة ذكريات

تردد قناة ذكريات السعودية واحد من أكثر ما يتم البحث عنه داخل المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يسعى قطاع كبير من المواطنين التعرف على تردد القناة بعدما أعلن التلفزيون السعودي والعديد من الصحف والتقارير الإخبارية داخل المملكة خلال الساعات القليلة الماضية عن إطلاق القناة بشكل رسمي.

وتتميز قناة ذكريات التي يتم البحث عن ترددها في الوقت الحالي أنها تقوم بإعادة إذاعة برامج السعودية في الزمن الجميل والتي كان يتابعها قطاع كبير من السعوديين، وتذاع على قناة السعودية الأولى، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تردد القناة حتى يتمكن قطاع كبير من المواطنين في المملكة تخميل القناة والعمل عليها بشكل طبيعي.

إطلاق قناة ذكريات في المملكة العربية السعودية

والجدير بالذكر أن قناة ذكريات قد تم الإعلان عن إطلاقها يوم الخميس الموافق التاسع من شهر أبريل من هذا العام الميلادي، بالتزامن مع يوم السادس عشر من شهر شعبان الهجري، والتي تهدف إلى الترفيه وتخفيف العبء من على كاهل الشعب السعودي من خلال مجموعة من البرامج والمسلسلات والأفلام القديمة من أيام الزمن الجميل.

قناة ذكريات
تردد قناة ذكريات

برامج قناة ذكريات

ومن خلال هذا المقال أيضا يمكنكم التعرف على أبرز البرامج والمسلسلات التي ستذاع على قناة ذكريات:

  • برنامج على مائدة الإفطار
  • مسلسل طاش طاش
  • برنامج معقول مو معقول
  • مسلسل العولمة
  • مسلسل خلك معي
  • مسلسل عائلة أبو رويشد
  • مسلسل خارطة أم راكان
  • مسلسل طرائف أبي دلامة
  • مسلسل الديرة نت
  • مسلسل بدر الزمان

تردد قناة ذكريات على النايل سات

  1. التردد: 12284
  2. الاستقطاب: 27500
  3. معامل التصحيح: 5/6
  4. اسم القناة :ذكريات

تردد قناة ذكريات على عرب سات

التردد 12149
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
اسم القناة ذكريات
عبدالرحمن خالد
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