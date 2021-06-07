أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالكلية من الطلبة والطالبات من حملة الثانوية العامة من قسم العلوم الطبيعية فقط أو ما يعادلها، ممن تتوافر فيهم الشروط المعلنة من الكلية، على أن يكون التقديم الكترونيا على الموقع الالكتروني الذي خصصته الكلية بداية من يوم الاثنين الموافق 26/10/1442 الموافق 7 يونيو 2021 ولمدة خمسة أيام.

رابط التسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية لحملة الثانوية 1443

أتاحت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، عبر الموقع الالكتروني التسجيل للطلاب والطالبات الراغبين في تسجيل بياناتهم للالتحاق بالكلية، وعملية التسجيل متاحة وبشكل تنافسي في جميع أنحاء المملكة للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من تخصص العلوم الطبيعية فقط على أن يشترط فيهم الشروط الآتية:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ.

2- الحصول على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية فقط أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 90%.

3- أن يكون من حملة الثانوية العامة للأعوام التالية:- (1439/1440)،( 1440/1441)، (1442/1441) وألا تزيد مدة حصوله على الثانوية العامة عن أخر ثلاث سنوات، على أن تكون الأفضلية لخريجي العام الجاري.

4- سن المتقدم لا يزيد عن 23 عام عند تقديم الطلب.

5- التفرغ بشكل كامل للدراسة.

6- الحصول على معدل 70% في القدرات العامة، و65% في التحصيل الدراسي كحد أدني.

7- ألا يكون قد سبق فصل الطالب من قبل سواء من الكلية أو أي كلية أخري لأسباب أكاديمية أو تأديبية.

8- يتحمل المتقدم المسئولية الكاملة عن صحة المعلومات التي قام بتسجيلها في الموقع الالكتروني وفي حالة عدم صحة تلك البيانات يلغى طلبه بشكل مباشر وفي أي مرحلة دراسية.

9- لا يجوز تغيير التخصص للطالبات المقبولات في التمريض.

10- التعهد بالعمل كمدنيين في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن.