التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية | كيفية تعديل الطلب لحملة الثانوية العامة من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة الحرس الوطني

بداية من مساء الثلاثاء 9 رمضان 1440 هجرياً، أعلنت كلية الملك خالد العسكرية والتي تتبع مباشرة وزارة الحرس الوطني بالمملكة عن بدء فتح باب التسجيل الخاص بالذين يحملون شهادة الثانوية العامة، وذلك للتسجيل بطلب الالتحاق بالكلية كخطوة أولى في حياتهم العملية ليصبحوا أحد أعضاء الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية .

ولقد تم تحديد موعد التسجيل الخاص بكلية الملك خالد العسكرية من تاريخ 9 رمضان 1440 هجرياً وحتى تاريخ 15 رمضان 1440 هجرياً، وتم الإعلان أيضاً رسمياً من قبل وزارة الحرس الوطني السعودي وعبر موقعه الرسمي عن الشروط التي يجب توافرها في كل من ينوي التقدم للتسجيل بطلب الالتحاق بكلية الملك خالد للعام 2019، ولكي تتعرف على الشروط بالتفصيل من هنا، ونحن بهذا التحقيق سوف نرصد لك الكيفية التي يمكنك من خلالها تعديل الطلب الخاص بك للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، وذلك لحملة الثانوية العامة .

كيفية تعديل طلب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

فقد ترغب لسبب أو لأخر يتعلق بالبيانات الخاصة بك، والتي تم إدراجها من قبلك بطلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية عبر التسجيل للفئات الحاملة للثانوية العامة، أن تقوم بتعديل الطلب، وهذا قطعا مُتاح، عبر إتباع الخطوات التالية :

1 : قم بزيارة الرابط الرسمي التابع لموقع وزارة الحرس الوطني السعودي الخاص بتعديل طلب الالتحاق بالكلية من هنا

2 : بعد الدخول للرابط السابق ذكره، عليك تسجيل البيانات المطلوبة، من رقم الطلب الذي سبق أن سجلت به من قبل، ورقم الهوية الوطنية الخاصة بك .

ومن بعدها يمكنك فوراً تعديل كل ما ترغب من تعديله من بيانات طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، مع العلم، أن صِدق المعلومات وصحة البيانات أهم شروط الالتحاق المطلوبة بكلية الملك خالد العسكرية .