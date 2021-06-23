التسجيل على وظائف وزارة الصحة في الحج.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

فتحت وزارة الصحة، باب التسجيل للكوادر الصحية للعمل المؤقت أثناء موسم الحج، في المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة من أجل الاطمئنان على صحة الحجاج والكشف عليهم، خلال موسم الحج.

ودائمًا ماتفتح وزارة الصحة، باب التسجيل في موسم الحج من كل عام، في إطار تلبية متطلبات الحجاج، حيث أن المملكة تستقبل أعدادًا غفيرة من كل مكان حول العالم، ما يدفع الوزارة إلى إبرام تعاقدات مؤقتة مع الكوادر الطبية للانضمام إلى الهيكل التنظيمي.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت حاجتها في إبرام تعاقدات لعدد من الكوادر الطبية، للعمل في تخصصات نادرة، يمكن التسجيل عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال الخطوات التالية:.

رابط التسجيل على وظائف وزارة الصحة فى موسم الحج

وخصصت وزارة الصحة رابط التسجيل على وظائف وزارة الصحة فى موسم الحج، وبدوره يتم نقلكم إلى الصفحة المخصصة، وإدخال البيانات اللازمة من أجل التسجيل على وظائف وزارة الصحة.

التخصصات المطلوبة وظائف وزارة الصحة فى موسم الحج

وحددت وزارة الصحة عددًا من التخصصات التي ترغب في إبرام تعاقدات مؤقتة معها من خلال التالي:.

طبيب استشاري عناية مركزة، إضافة إلى نائب أول، نائب عناية مركزة.

طبيب مقيم عناية مركزة، بشرط وجود الخبرة للعمل في العناية المركزة.

تمريض عناية مركزة أخصائي أول، وأخصائي، وفني.

يشترط للتمريض إرفاق مستند يثبت وجود خبرة العمل في العناية المركزة.

أخصائي أول وأخصائي، وفني في العلاج التنفسي.

من الضروري تقديم ما يثبت حصولهم على خبرة في قسم العناية المركزة.

التسجيل على وظائف وزارة الصحة في موسم الحج

وحددت وزارة الصحة طرق تسجيل الكوادر الطبية في خدمة الحج من خلال عدد من الطرق التالية.

ادخل إلى رابط التسجيل في الحج عبر وزارة الصحة السعودية.

ادخل البيانات المطلوبة في استمارة المشاركة في الحج

حدد نوع العقد، وأدخل رقم الهاتف.

ادخل رقم الهوية أو الإقامة.

انقر على زر تسجيل الدخول.

أدخل المعلومات الخاصة بالتسجيل، مع تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

يحصل المتقدم على النتيجة بعد مرور 5 أيام من تاريخ رفع طلب التّسجيل.

متطلبات التسجيل على وظائف وزارة الصحة لموسم الحج

وحددت وزارة الصحة، عدد من المتطلبات التي يجب توفرها عند التسجيل لوظائف وزارة الصحة.