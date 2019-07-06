التسجيل في أبشر الخدمات الإلكترونية عبر موقع بوابة وزارة الداخلية moi.gov.sa

موقع بوابة وزارة الداخلية moi.gov.sa يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين والمغتربين فى استخراج الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية والتأشيرات وغيرها من المستندات الرسمية، حيث يمكن لأي شخص سواء كان مواطن سعودي أو مقيم الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من اجل الاستفادة من تلك الخدمات عن طريق التسجيل في أبشر الخدمات الإلكترونية بدون اي يشعر أن مواطن أو مغترب بالجهد وتضيعه الوقت فى الذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في جميع المحافظات علي مستوي المملكة العربية السعودية.

التسجيل في أبشر الخدمات الإلكترونية

موقع أبشر الإلكتروني يوفر الكثير من الخدمات وعلى سبيل المثال خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وذلك من اجل التعرف على موعد انتهاء الإقامة الخاصة بالمقيمين والوافدين، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات أدارة المرور في الحصول على رخصة القيادة والسيارة عن طريق الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في نظام ابشر السعودي الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة.

موقع بوابة وزارة الداخلية

يمكن الدخول علىالموقع الرسمي لوزارة الداخلية من اجل فتح حساب إلكتروني على نظام ابشر عن طريق الرابط الإلكتروني التالي التسجيل في أبشر الخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني الخاص بكل مواطن بالخانة المخصصة من نقوم بإدخال باقي البيانات كما هو موضح بالخطوات علي النحو التالي.

بعد الدخول علي موقع وزارة الداخلية برنامج أبشر.

ندون رقم الهوية الخاص بك بالخانة المخصصة كما أشارنا بعالية.

تدوين البريد الإلكتروني الخاصة بك ويفضل بان يكون بريد جيميل جوجل، من ثم التأكيد بالخانة التي تليها.

اختيار اللغة العربية أو الانجليزية.

إدخال رقم الجوال الخاص بك ” نشط “.

النقر علي علامة صح بالمربع الصغير للموافقة على شروط التسجيل.

الضغط علي أيقونة التالي لاستكمال مراحل التسجيل في أبشر.

عقب الانتهاء سنقوم بتفعيل الحساب من اقرب فرع من فروع الوزارة للحصول على كود تفعيل حسابك على الموقع الرسمي، من ثم يمكنكم الاستفادة من كافة خدمات برنامج ابشر المتنوعة والتى سوف نشرحها لكم مستقبلا.