التسجيل في أبشر : رابط وطريقة التسجيل في بوابة وزارة الداخلية moi.gov.sa

من أجل الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية، يجب التسجيل في أبشر ، حيث توفر بوابة وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي يستفيد منها كل من العامل الوافد أو المقيم، وأيضاً المواطن السعودي أو صاحب العمل، كما يستفيد منها التابعين أيضاً، من بين المميزات المقدمة من جانب نظام أبشر، أنه يسهل على المواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة إدارات وزارة الداخلية المختلفة، كما أنه يوفر الوقت والجهد المبذول أثناء إنهاء تلك المعاملات المختلفة.

تم إنشاء نظام أبشر بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وذلك من أجل أن يتمكن كل من المقيم أو المواطن من فتح حساب أبشر خاص به، حتى يمكنه الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بشكل إلكتروني، ومن أبرز مميزات موقع أبشر الإلكتروني أنه تم إنشاءه خصيصاً من أجل إنهاء المعاملات الورقية، واستبدالها بأخرى إلكترونية.

التسجيل في نظام أبشر

بعد التسجيل في نظام أبشر يستطيع المستفيد الاستفادة بخدمات أبشر الجوازات السعودية، من بينها خدمات التأشيرات، الاستعلام عن صلاحية الإقامة، إصدار أو تجديد جواز السفر، وأبشر المرور، الذي يتوفر من خلاله كافة خدمات إدارة المرور، التي من بينها معرفة المخالفات المرورية، تجديد رخصة القيادة، الاستعلام عن تأمين مركبة، وأبشر الأحوال المدنية، التي توفر خدمة الاستعلام عن صلاحية الهوية، الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي، وغيرها من الخدمات الأخرى.

مميزات التسجيل في خدمة أبشر

خفض نسبة المراجعين في إدارات وزارة الداخلية المختلفة.

القضاء على حالات تزييف الأوراق والمستندات الرسمية.

توفير بيئة عمل لكافة موظفي أو منتسبي وزارة الداخلية.

توفير عنصر الوقت والجهد المبذول والتخلص من الزحام.

تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات عبر إنجازها إلكترونياً.

التسجيل في أبشر

كما سبق وتم الإشارة، فإنه يمكن فتح حساب في أبشر من خلال الموقع الرسمي على وزارة الداخلية، من خلال رابط التسجيل في أبشر ، وقبل التسجيل يجب التأكد من كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح لضمان التسجيل، ونوه الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أنه لا يجب استخدام هوية أي شخص آخر حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية، كما يجب كتابة رقم الجوال الخاص بك بشكل صحيح.

خطوات فتح حساب أبشر

بعد الدخول إلى الرابط السابق قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك.

كتابة عنوان بريدك الإلكتروني.

التأكد مرة أخرى من عنوان بريدك الإلكتروني.

اختر لغتك المفضلة.

رقم الجوال الخاص بك.

الموافقة على شروط التسجيل.

الضغط على أيقونة موافقة، ومن ثم اتباع باقي الخطوات.

موقع أبشر الإلكتروني

كان تطبيق موقع أبشر الإلكتروني تعرض قبل فترة إلى هجوم حاد من قبل بعض الجهات، التي قالت أنه مجرد أداة لمراقبة المواطنين في المملكة، وكافة المستفيدين من خدماته، وكانت وزارة الداخلية نفت بشكل قاطع مؤكدة أن تطبيق أبشر يقدم 160 خدمة للمواطنين والمقيمين، واستنكرت هذا الهجوم، وأكدت أن التطبيق يقدم خدماته للعديد من الفئات داخل المملكة، بما فيهم كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء.

وكان الحساب الرسمي لوزارة الداخلية أبشر أعلن على تويتر، أنه يجب الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بك، كما يمكن تفويض أي شخص دون إفشاء كلمة المرور الخاصة بك، كما نوه إلى ضرورة عدم نشر البيانات على أي من مواقع الإنترنت المختلفة، وضرورة التأكد من تسجيل الخروج بعد إنهاء معاملاتك الإلكترونية