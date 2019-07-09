التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر رابط موقع قياس المركز الوطني للقياس والتقويم

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للجنسين، وذلك من أجل اجتياز الاختبارات الخاصة بإعلانات وزارة الخدمة المدنية التي تعلنها على موقعها الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية، من خلال هذا المقال سوف ارفق لحضراتكم رابط التسجيل المباشر وذلك حتى نسهل الأمر على جميع المتقدمين والمتقدمات التقديم علي ذلك الاختبار الذي يعتبر مهما ومحل بحث كبير بالسعودية.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

يُذكر أن القدرة المعرفية العامة تحتوي على أربع أقسام ” القدرة اللفظية والكمية والاستدلالية والمكانية” تأتي تلك الأربع قدرات من أجل البيئة المناسبة لاكتساب المهارات التعليمية وغيرها من المميزات التي من خلالها تقوم بتطوير الكوادر المتقدمة على تلك الوظائف التي تتيحها جميع الوزارات السعودية.

موقع قياس المركز الوطني للقياس والتقويم

موقع قياس للخدمات الإلكترونية يعتبر الوحيد أيضا الذي يقوم باستظهار نتائج القدرة المعرفية العامة، حيث يمكن للجميع الاستعلام عن النتيجة بعد الانتهاء من فترة الاختبارات التي يوفرها لكم مختبر قياس بكافة فروعه بجميع المحافظات بالمملكة العربية السعودية، تأتي هذه الخدمة لكي يتمكن جميع المتقدمين على الوظائف التعليمية والصحية والإدارية من الحصول على شهادة الاختبار في قياس بشكل رسمي ومعتمد.

وختاما يمكن لجميع الراغبين و الراغبات بالتسجيل في موقع قياس المركز الوطني للقياس والتقويم من أجل معرفة مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرسوم المقررة والحصول علي رقم الاشتراك، كل ذلك يمكن من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم بعالية، حيث نتمنى التوفيق بأذن الله لجميع المتقدمين والمتقدمات.