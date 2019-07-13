مواعيد ورابط التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1440-1441 عبر المركز الوطني للقياس

التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ، حيث أعلن المركز الوطني للقياس عن فتح باب التسجيل في قياس اختبار المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1440-1441 من أجل الحصول على رخصة معلم ممارس وذلك وفقاً لنص اللائحة الوظيفية الجديدة التي تمنح رخصة المعلم الممارس على رأس عمل لمن هم على المستوى الرابع والخامس والسادس وذلك فقط لكل من اجتاز اختبارات كفايات المعلمين عبر قياس، ثم يتم التسكين على رتبة معلم طبقاً لراتب المعلم الحالي أو الأعلى والأقرب لراتبه.

كما نصت اللائحة الوظيفية الجديدة أنه يتم إحتساب عدد سنوات الخدمة السابقة في ترقية لأ رتبة معلم متقدم علاوة على ذلك تمنح اللائحة فرص عديدة من أجل اجتياز اختبارات كفايات المعلمين والحصول على تلك الرخصة.

وفي هذا الصدد فتح قياس التسجيل على اختبارات القدرة المعرفية للنساء لمعرفة التفاصيل كاملة من خلال رابط رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء عبر المركز الوطني للقياس.

اختبار كفايات المعلمين والمعلمات

اختبار كفايات المعلمين والمعلمات الذي يتم الاستعلام عن النتائج عبر قياس، وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات لتغطية المجالات التربوية التي تشمل جميع التخصصات التدريسية بهدف تحقيق معايير يجب أن تتوافر في المتقدمين و المتقدمات على مهنة التدريس والحصول على لقب معلم، الأمر الذي يكون ليس معلماً وحسب ولكن اجتياز اختبارات قياس تطرح جيل من الكوادر التعليمية يقدمون علماً متطوراً للطلاب لكي يتخرج العديد من الأطباء والمهندسين والعلماء ..إلخ لتحقيق أفضل مستوى تعليمي من أجل النهوض بالمملكة نحو الأمام.

مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1440-1441

رابط ⇐ قياس ومواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين للرجال “اختبار اللغة العربية بداية من يوم 16-9-2019، وسوف يتم فتح التسجيل في اختبارات كفايات المعلمات يوم 24-9-2019 ويستمر حتى يوم 20-10-2019 للجنسين.