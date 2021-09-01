التسجيل في البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف للأسر المنتجة http://reef.gov.sa

تطور السعودية مختلف برامج الدعم المالي للمواطنين السعوديين بهدف تحسين الموارد وزيادة الدخل لديهم بشكل يحقق تطلعات رؤية 2030 والتي أحد بنودها هي تخفيف الاعباء المادية والاقتصادية وفي هذا الذكر تولي الحكومة السعودية إهتماماً في تسهيل الانضمام والتسجيل في برنامج خاص بدعم فئة صغار المزارعين، والاسر المنتجة. والذي احد أهم شروطه ان يكون مقدم طلب الدعم يحمل الجنسية السعودية، ولايقل عمره عن 21 سنة.

برنامج دعم ريف

يقدم برنامج دعم ريف مجموعة من البرامج المستهدفة مختلف القطاعات والتي يحق للمواطنين التسجيل فيها، والنظر في طلب المشروع المقدم الخاص بهم، إذا كان مؤهلاً للقبول أو الرفض وبرامج الدعم هي:

برنامج دعم قطاع الورد

برنامج دعم قطاع الفاكهة

برنامج دعم قطاع البن

برنامج دعم قطاع العسل

برنامج دعم قطاع المحاصيل البعلية

برنامج دعم الأسر الريفية المنتجة

يمنح الراغب بالتسجيل في “دعم ريف” حق إختيار ثلاثة برامج المخصصة لتقديم الدعم المالي ولا يستفرد ببرنامج واحد ضمن الخيارات المتاحة وهي التي تم ذكرها سابقاً، في الأعلى. ويمكن لاي مواطن سعودي العمل بالتسجيل والتقديم في بوابة دعم ريف على الأنترنت، وتتحدد آلية التسجيل والخطوات في هذا الجانب من خلال ما يأتي.

دعم ريف التسجيل

الدخول الى موقع بوابة دعم ريف http://reef.gov.sa ثم إختيار تسجل جديد

أدخل رقم الهوية بالإضافة الى تاريخ الميلاد، وتعيين كلمة مرور، ورقم الهاتف الجوال

الإقرار على التسجيل بوضع بالتأشير في المربع لوضع علامة صح والنقل على تسجيل

عمل تسجيل الدخول الى بوابة دعم ريف بالبيانات التي سجلتها في نظام التسجيل

إدخال رقم الايبان او الحساب البنكي ثم حفظ

التقديم في برنامج دعم ريف 1443

بعد ان تكون مسجلاً على البوابة الالكترونية لبرنامج ريف يمكنك مباشرة تقديم طلبك الخاص بمشروعك التجاري. ويتم مراجعة طلب التقديم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم، اختر البرنامج المراد التسجيل فيه بالضغط على التقديم. بعد ذلك يمكن ملئ البيانات الخاصة بالمشروع وتفاصيله، يشمل رأس المال والتكالف التشغيلية، ومصادر اموال المشروع، كما سيتعين إدخال رقم بطاقة العمل الحر، ورفع شهادة العمل الحر.

ماهو برنامج ريف

دعم ريف برنامج تمويل مالي، يستهدف رفع معيشة صغار المزارعين وتنمية إنتاجهم، أطلقته وزرارة البيئة والمياة والزراعة، وقد حقق نجاحاً في قبول برامج المستحقين الاكثر إحتياجاً، وتقديم الدعم المالي لهم. وتنص لوائح برنامج دعم ريف المرتبطة بالتسجيل أن لا يكون المقدمّ للاستفادة من هذا الدعم موظف ولا يتجاوز دخله الشهري 600 ريال من اي عمل آخر.