التسجيل في التعداد السكاني الشروط والخطوات

هيئة الإحصاء السعودية من الهيئات الهامة التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالبيانات الإحصائية ومن أهمها تعداد السكان، وهذا العمل الذي يحتاج على قوى بشرية عدّة لتقوم به ويتم التقديم على الوظائف التابعة للهيئة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت ويتمكن الأفراد من الخريجين في مختلف التخصصات من الانضمام إلى هيئة الإحصاء عن طريق إنشاء سيرة ذاتية على الموقع وفرص الترشح للوظائف التي تحتاج إليها، نوضح في التالي كيفية التسجيل على المنصة لإنشاء سيرة ذاتية وفرص التوظيف.

طريقة التسجيل في التعداد السكاني

يتمكن الأفراد في المملكة من الخريجين في مختلف التخصصات من التسجيل في هيئة الإحصاء السعودي من خلال بعض الخطوات منها:

الذهاب إلى موقع هيئة لإحصاء العامة في المملكة على شبكة الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على تسجيل والانتقال إلى إدخال البيانات.

اختيار إنشاء حساب جديد وإدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني.

الضغط على مربع التحقق والضغط على إنشاء حساب جديد.

الانتقال إلى البريد الإلكتروني والحصول على رابط التفعيل.

اختيار كلمة مرور مناسبة واستكمال البيانات وتسجيل الدخول على الموقع.

يتم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على دخول.

طريقة التقديم في وظائف التعداد

يتم التقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر موقع هيئة الإحصاء السعودية من خلال عدة خطوات منها:

التوجه على موقع هيئة الإحصاء السعودية على الإنترنت.

الدخول على حساب المستفيد بالاسم وكلمة المرور.

الضغط على مربع التحقق وتسجيل الدخول.

اختيار التوظيف من الشريط العلوي والدخول على الوظائف المعلنة.

تحديد الوظيفة والتعرف على الشروط المطلوبة والتقديم.

تقديم السيرة الذاتية التي تم إنشائها على الموقع.

والحصول على الرقم المرجعي لمتابعة الطلبات.

إنشاء سيرة ذاتية على موقع هيئة الإحصاء

للتسجيل في التعداد السكاني والحصول على الوظائف التابعة له يتمكن الخريج من إنشاء السيرة الذاتية الخاصة به على موقع هيئة الإحصاء ويتم من خلالها الترشح للوظائف التي يتم الإعلان عنها ولا سيما الاشتراك في التعداد السكاني للمملكة والقيام بمقابلات العمل اللازمة لذلك