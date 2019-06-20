التسجيل في الدفعة 21 حساب المواطن عبر الرابط المباشر ca.gov.sa شروط الاهلية وخطوات التسجيل

نتابع معكم كل جديد وحصري حول التسجيل في الدفعة 21 حساب المواطن عبر الرابط الرسمي للتسجيل، ويعتبر حساب المواطن هو أكثر مواقع الدعم المالي استخداما في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم البرنامج بإرسال دعم مالي للمستحقين لمواجهة صعوبات المعيشة، ويتم صرف الدعم شهريا للمستحقين، كما يتم تقديم الاعتراضات شهريا علي عدم تلقي الدعم، وسنتابع معكم في هذه المقالة رابط حساب المواطن الرسمي وشروط أهلية حساب المواطن السعودي وكيفية التسجيل في الدفعة 21، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

شروط أهلية حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين “يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل”

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ولا يقيم خارجها لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم وجود المستقدم في أي من دور الإيواء “الرعاية” الحكومية أو السجون أو دار المسنين.

توافق البيانات المفصح عنها للبرنامج مع بيانات الجهات ذات العلاقة

تم إيداع الدفعة 19 من حساب المواطن بالفعل لمن استكملوا شروط أهلية حساب المواطن للشهر الحالي، وحاليا يقوم البرنامج بتلقي طلبات الاعتراض للدفعة الحالية، والجدير بالذكر أن الدعم يتم صرفة يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي بعض الحالات يتم الصرف يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .

التسجيل في الدفعة 21 حساب المواطن

التسجيل في الدفعة 21 حساب المواطن متاح حاليا لجميع المواطنين السعوديين المستوفين للشروط، ويمكنكم التقديم في الدفعة الواحد والعشرين من حساب المواطن عبر اتباع الخطوات التالية: