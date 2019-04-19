نظام نور ...التسجيل في الروضات الحكومية "حساب ولي الأمر" والمستندات المطلوبة

ينتظر المواطنين بفارغ الصبر قيام وزارة التعليم، بفتح الباب أمام أولياء الأمور حتى يتمكنوا من التسجيل في الروضات الحكومية عبر نظام نور، وفقاً لما أعلنته الإدارة العامة للطفولة المبكرة، بعد أنتهاء وزارة التعليم من كافة التحديثات اللازمة على موقع نور الرسمي.

وتتم عملية التسجيل في الروضات الحكومية عبر بوابة نظام نور من خلال القيام بعدد من الخطوات، من خلال قيام ولي الأمر بإنشاء وفتح حساب على نظام نور.

موعد التسجيل في الروضات الحكومية عبر نظام نور :-

حددت وزارة التعليم موعداً لبداية التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي 1441 هجرية وهو من اليوم الأحد 21 /4/ 2019 الموافق 16/8/1440 هجرية على رابط تسجيل ولي الأمر في نظام نور كالتالي :-

من المقرر أن يتم التسجيل في رياض الأطفال للعام الدراسي 1441 هجرية والذي سيبدأ في 2/1/1441 هجرية وفقاً للمستويات الآتية:-

المستوى الأول للأطفال الذين أتموا عمر 3 أعوام ولم يتموا 4 أعوام.

المستوى الثاني للأطفال الذين أتموا عمر 4 أعوام ولم يتموا 5 أعوام.

المستوى الثالث للأطفال الذين أتموا عمر 5 أعوام ولم يتموا 6 أعوام.

رابط التسجيل في الروضات الحكومية عبر نظام نور :-

يتم التسجيل في الروضات الحكومية عبر نظام نور من خلال إنشاء حساب لولي الأمر من خلال الضغط هنا

المستندات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل في الروضات الحكومية:-

ملف بلاستيكي.

صورة للطفل أو الطفلة.

صورة من بطاقة العائلة مع الأصل.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية “وجهين”

شهادة ميلاد الطفل.

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