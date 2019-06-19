التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440 عبر رابط وزارة العمل mlsd.gov.sa الفئات المستحقة والمستثناة

نتابع معكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440 والذي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالسعي للتقديم به، ويتم تقديم خدمة الضمان الاجتماعي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة، وعبر البرنامج يتم صرف دعم نقدي للمستحقين المستوفين لشروط الحصول علي الدعم، وهذا الدعم يتم صرفه شهريا من أموال الزكاة، والبرنامج محدد لفئة المواطنين السعوديين المقيمين إقامة دائمة في المملكة والمحتاجين للدعم المالي لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، والآن نتابع معكم المزيد حول طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440 بالخطوات وجميع الفئات المستثناة من الضمان والفئات المستحقة وأهم الخطوات التي يجب القيام بها في حالة تم القبول في دعم الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440 عبر الدخول علي الرابط الرسمي لوزارة العمل والتمنية الاجتماعية السعودية، ويتم اتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة التسجيل في الضمان الاجتماعي ملئ البيانات المطلوبة والمكونة من “اسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، اسم الأم، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، الجنس، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الأرضي والجوال، مكان الإقامة. كتابة رمز التأكيد في الخانة المخصصة لذلك اختيار ما إذا كنت تود الحصول علي زيادة سنوية علي أجر الخضوع وإدخال نسبة الزيادة إدراج الوثائق المطلوبة وهي وثيقة الهوية الشخصية الوجه الأمامي والخلفي. النقر علي “التسجيل”

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

من بلغ الشيخوخة للذكر أو للأنثى العاجز عن العمل (عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا). الأسر الغير معولة المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات. المرأة بلا عائل المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات. الأيتام يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

الفئات المستثناة من الضمان الاجتماعي السعودي