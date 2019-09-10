التسجيل في الضمان الاجتماعي 1441 وما هي الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي هو يصرف لفئة معينة من الناس في المملكة العربية السعودية، لإعانتهم على مصاعب الحياة، وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وهو يكون للأشخاص المتمتعين بالجنسية السعودية، والمقيمين بالمملكة السعودية إقامة دائمة، ويستثنى من هذا الشرط المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو الأرملة والتي تعول أطفال، وأبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي، ويستفيد من معاش الضمان الاجتماعي، المعوقون، والأيتام اللذين لا يملكون الجنسية السعودية ولكن لديهم بطاقات تنقل، والأرامل ذوات الأيتام، وكل هذا يخضع لشروط لائحة الضمان الاجتماعي.







الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي







الأشخاص في مرحلة الشيخوخة سواء الرجال أو النساء وليس لديهم عمل.

الأسرة الغير معولة مثل الأرملة ولديها أطفال، المطلقة مع أطفالها، الاسرة المعلقة، الأسرة المهجورة، أسرة الغائب، أو أسرة المفقود، وأسرة الشخص المدمن على المخدرات.

المرأة المطلقة والأرملة وزوجة مدمن المخدرات المهجوة او المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود.

الأيتام يتيم متوفي الأب ويتمية متوفية الأم، يتيم ويتيمة مجهولة الأبوين.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1440







في البداية يجب أن يكون المتقدم من الفئات السابق ذكرها. يجب أن ينطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش. قم بالدخول إلى موقع الخدمة من هنا. في حالة كون المتقدم لا يملك ملف شخصي، عليه أن يقوم بعمل ملف شخصي له، وكتابة البيانات اللازمة مثل البيانات الشخصية، وبيانات التواصل والعنوان، بيانات الحساب البنكي، وكتابة الدخل. يقوم المتقدم بملء بيانات الطلب، مثل بيانات العائلة في حالة وجودها، الدخل وبيانات الأسرة، إرفاق الأوراق المطلوبة والبيانات. ثم يقدم الطلب، ويتابعه من خلال اختيار طلباتي، حتى يتم التواصل معه.

الوقت المقدر لإغلاق الطلب هو ثلاثة أيام، في حالة عدم الاستجابة يمكن المتابعة من خلال خدمة صوتك مسموع