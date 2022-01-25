التسجيل في الضمان المطور للأكثر احتياجًا بالمملكة

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل التسجيل الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الي وضع نظام جديد من أجل استحقاق الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، وتهدف الوزارة من خلال نظام الضمان الجديد الي وضع بعض الشروط الجديدة التي من خلالها تضمن وصول الدعم المادي لجميع مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف مبلغ مالي شهري لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط التسجيل، وسوف نوضح لكم تفاصيل التسجيل بالضمان المطور.

شروط التسجيل في الضمان المطور لمواطني المملكة

وضعت وزارة الموارد البشرية من خلال لائحتها التنفيذية عدد من الشروط العامة التي يجب أن تسري للتقديم في الضمان الجديد، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يتطلب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، علي أن يكون مقيم بشكل دائم بالمملكة.

أن يمتلك المواطن جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تتطلبها الوزارة للتقديم.

يجب عدم ملكية المتقدم لأي عقارات أو أراضي أو حصوله علي دخل شهري كبير.

يشترط للتقديم أن يكون الدخل الشهري الخاص بكل متقدم يقل عن المبلغ المستحق من جانب الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يكون الشخص من المقيمين بالمراكز الإيوائية التي توفرها القيادة السعودية.

وغيرها من الشروط الهامة التي قد حددتها وزارة الموارد البشرية من أجل ضمان وصول الدعم لمن يستحق، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

كيف أسجل في الضمان الجديد؟

حددت الوزارة طريقة التقديم في الضمان المطور، وجاءت طريقة التسجيل من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي يجب القيام بها علي النحو التالي: